PSG. Paris dévoile son nouveau bleu maillot 4th signé Jordan

Bradley Barcola et le nouveau maillot du PSG.

Le Paris Saint-Germain dévoile sa nouvelle collection « WINGS » en collaboration avec Jordan Brand, marquant une nouvelle étape dans leur partenariat initié en 2018. Point d’orgue de cette collection : un quatrième maillot innovant qui sera porté lors de la seconde partie de la saison 2024-2025.

Pour la première fois dans l’histoire du football, ce maillot a été pensé d’abord en version manches longues. Sa particularité réside dans ses motifs d’ailes, inspirés du légendaire logo « Wings » de Jordan, déclinés dans un bleu profond. Une version manches courtes sera également disponible pour les joueurs et joueuses du club de la capitale.

Un lancement du maillot en marge de la Fashion Week

La collection s’étend au-delà du terrain avec une ligne training proposée dans les trois couleurs emblématiques du club – bleu, blanc et rouge – et une gamme lifestyle exclusive. L’ensemble sera commercialisé à partir du 22 janvier 2025 dans les boutiques officielles du club et sur les plateformes digitales.

Le lancement s’accompagne d’une opération marketing d’envergure pendant la Fashion Week parisienne. Une boutique éphémère ouvrira ses portes place du Marché Saint-Honoré du 21 au 26 janvier, accessible uniquement sur réservation. Le lieu exposera notamment une édition ultra-limitée de l’Air Jordan High 1 customisée, dont seuls 23 exemplaires seront produits, illustrant l’ambition du Paris SG de se positionner à la croisée du sport et du luxe.