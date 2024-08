PSG, Losc, SB29, ASM: On a simulé leur tirage en Ligue des champions

C’est jour de tirage en Ligue des champions.

C’est un jour de grandes premières pour le football français. Un premier tirage du nouveau format de la Ligue des champions, une première à quatre équipes nationales et une première aussi pour le Stade Brestois qui va découvrir la grande C1. Le tirage est programmé ce jeudi en fin d’après-midi (à partir de 18h), au Forum Grimaldi de Monaco.

La Ligue des champions 2024-2025 fait sa mue

En passant d’un format de 32 à 36 équipes, tout change. Fini les poules à quatre, désormais toutes les équipes disputeront au moins huit matchs, deux par clubs d’un même chapeau (un à domicile et un à l’extérieur). Et tout est possible, le pire comme le meilleur, même pour les formations les mieux classées à l’indice UEFA. La seule règle qui n’évolue pas est que deux clubs d’un même pays ne peuvent pas s’affronter dans cette phase initiale de groupe.

Pour tenter d’y voir un peu plus clair, nous avons simulé le tirage, via l’application Champions League Draw Simulator, des quatre clubs français qualifiés que sont le PSG, l’AS Monaco, le Stade Brestois et le Losc, respectivement champion, dauphin, troisième et quatrième de la dernière saison de Ligue 1.

Le PSG, l’ASM, le Losc et le SB29 qualifiés et aucun ne sera épargné

Difficile de juger objectivement le résultat car cette nouvelle Ligue des champions garantie forcément de très gros choc. Par exemple, le PSG, s’il serait épargné en recevant le novice Gérone, le Club Brugge ou le RB Salzbourg, devrait à nouveau croiser le fer avec le Borussia qui l’a écarté la saison dernière de la course à la finale, mais aussi se rendre à Anfield pour affronter Liverpool et à Turin, face à la Juventus.

Il n’y a peut-être que Brest qui ne trahisse d’aucune pression particulière. Les Bretons ont tout à gagner à s’inviter dans la cours des grands et nul doute que les Pirates apprécieront leur tirage, s’il leur est par exemple donné comme ici de recevoir (à Guingamp !), le grand AC Milan, ou de se rendre au Camp Nou pour y affronter la Barça.