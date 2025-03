FC Lorient, FC Metz, Paris FC… Les masses salariales des clubs de la Ligue 2

Si les masses salariales sont en hausse en Ligue 2, des indicateurs trahissent d’une certaine prudence, pour ne pas dire frilosité des clubs qui emploient les joueurs et les techniciens.

Elles sont 5% supérieures sur un an au bilan du 30 juin 2024, d’après les chiffres récemment communiqués par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). Elles, ce sont les masses salariales des équipes de la Ligue 2, saison 2023-2024, qui cumulent à l’addition des 18 clubs, 193,613 millions d’euros charges sociales incluses.

C’est-à-dire un peu plus de l’équivalent en Ligue 1, des seuls Olympique Lyonnais ou Olympique de Marseille. A l’échelle en-dessous de la Ligue 2, cela vaut une moyenne à près de 19,75 millions d’euros qui est peu ou prou celle de l’EA Guingamp.

Salaires fixes sont en baisse, les variables explosent en Ligue 2

Les données tiennent donc de la saison dernière et le cumul écarte les équipes alors en Ligue 1 (que sont le FC Lorient, FC Metz et Clermont Foot), mais inclut les Girondins de Bordeaux pour qui la masse salariale s’élevait à 38,457 pour un poids d’environ 15% du total du championnat.

Le rapport pointe deux choses intéressantes sur la rémunération des joueurs et staffs de l’antichambre de l’élite : d’abord que d’avoir une grosse masse salariale (12,5 millions d’euros et plus) ne prémunit pas forcément le risque de la relégation, alors qu’à l’inverse il n’y a jamais eu d’accession en Ligue 1, à moins de 7,5 millions d’euros de masse salariale. Il y a toutefois et en toute logique, très forte corrélation entre les salaires et les performances sportives.

Et qu’ensuite en Ligue 2, signe probable d’une certaine fragilité et/ou frilosité économique des clubs, les variables salariales dans les contrats des joueurs ont progressé de 71% sur un an, quand la part fixe est en baisse de 1%.

Les masses salariales des clubs de la Ligue 2

Pau FC = 5,744 M€

Rodez AF = 5,985 M€

FC Annecy = 6,150 M€

USL Dunkerque = 7,240 M€

SC Bastia = 7,777 M€

Stade Lavallois = 7,808 M€

Grenoble Foot 38 = 8,027 M€

AC Ajaccio = 8,842 M€

EA Guingamp = 10,981 M€

Amiens SC = 12,634 M€

SM Caen = 16,676 M€

Paris FC = 18,669 M€

ESTAC Troyes = 22,222 M€

Clermont Foot = 22,959 M€

FC Metz = 30,482 M€

FC Lorient = 47,156 M€

Red Star FC = NC

FC Martigues = NC

Sur la saison 2023-2024

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre page Bluesky , pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs