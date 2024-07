PSG: Inspiré de la Tour Eiffel, le nouveau maillot extérieur dévoilé

Le PSG a dévoilé son nouveau maillot extérieur ce mardi.

C’est depuis la Tour Eiffel, le monument qui justement l’inspire, que le nouveau maillot extérieur 2024-2025 de Nike pour le PSG a été dévoilé. Pour l’occasion, le club de la capitale a investi les lieux, en conviant médias et proches de l’environnement du club à découvrir l’ouverture d’un nouveau pop-up store en avant première.

Un maillot du PSG qui rend hommage à la Tour Eiffel

Le maillot est à dominante de blanc, la Tour Eiffel est symbolisée par les deux bandes rouges et blanches placées en biais sur les côtés, à la façon d’un coup de pinceau qui déborde. C’est subtil et efficace. Le bleu et le rouge servent de marqueurs aux sponsors, le bleu pour la compagnie aérienne Qatar Airways et GOAT sur la manche, et le rouge la Virgule de l’équipementier Nike.

Le col est rond et blanc, le bout des manches est cerclé de bleu et de rouge. C’est le deuxième maillot de la saison 2024-2025 du PSG dévoilé, après le principal à domicile, il y a deux mois, début mai.