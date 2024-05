Le PSG dévoile son nouveau maillot domicile 2024-2025

Produit par Nike le PSG révèle ce vendredi son nouveau maillot domicile 2024-2025.

Le Paris Saint-Germain a levé ce vendredi matin le voile sur son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025. Conçu par Nike, il propose une réinterprétation moderne du design Hechter classique, en y incorporant des éléments d’art urbain qui rappellent le Grand Paris. Ce nouveau maillot se distingue par sa bande centrale rouge entourée de fines lignes blanches, redessinée de manière à évoquer des coups de pinceau.

Le maillot du PSG réinterprète le style Hechter

Côté technologie, le maillot est doté de la technologie Dri-FIT ADV. Le développement de cette nouvelle tenue s’est appuyé sur les recherches du Nike Sport Research Lab (NSRL) à Beaverton, aux États-Unis. Le résultat final permet aux joueurs du PSG de bénéficier d’un confort et d’une flexibilité accrus sur le terrain.

La campagne promotionnelle s’appuie sur l’IA

Pour sa campagne de lancement, le PSG a misé sur l’intelligence artificielle dans la production des photos promotionnelles. Les joueurs et joueuses parisiens ont été photographiés avec l’aide de cette technologie, une première dans l’histoire du club. Une démarche qui souligne l’engagement du PSG envers la créativité et l’adoption des outils technologiques les plus avancés.

En pré-commande dès demain samedi

Ce nouveau maillot « home » 2024-2025 de Nike pour le PSG sera en pré-commande à partir du 11 mai sur le site en ligne du club et la plateforme commerciale Nike, ainsi qu’au magasin Nike Paris House of Innovation et dans les espaces partenaires du PSG. L’ensemble de la collection sera disponible dans tout le réseau de distribution à partir du 17 mai.