PSG. Cinq latéraux gauche en fin de contrat pour doubler Nuno Mendes

Parmi les latéraux gauches bientôt libres contractuellement, il y a le Français Ferland Mendy.

L’effectif du PSG pourrait bouger cet hiver. C’est ce qu’indique L’Equipe ce mercredi en évoquant les postes ciblés par le club de la capitale, notamment en défense à gauche, en complément de l’international portugais, Nuno Mendes. Lucas Hernandez, convalescent depuis l’opération du ligament croisé antérieur d’un genou, pourrait camper le rôle. A moins qu’un renfort n’intervienne dans le courant de janvier.

Pour un rôle « secondaire », le marché des joueurs bientôt libres à la fin de la saison offre des opportunités, car les clubs qui les emploient n’ont plus que le marché des transferts de l’hiver pour les céder et retirer une indemnité financière en retour. Sauf à les prolonger d’ici au 30 juin. Parmi les pistes possibles pour le PSG, il y a des joueurs au pédigrée chargé, potentiellement inaccessible mais d’expérience et de talent pour tout club ambitieux.

Deux joueurs premium pour le PSG et d’autres de moindre valorisation

En commençant par l’international français Ferland Mendy. S’il se murmure depuis plusieurs semaines qu’une extension de son contrat est à l’étude au Real Madrid, aucune officialisation à ce sujet n’est encore intervenue. Autre joueur premium, celui du Bayern Munich Alphonso Davies. Lui est justement suivi par le Real Madrid mais aussi Manchester United et la porte pourrait lui être ouverte cet hiver.

Pour d’autres éléments moins valorisés sur le mercato, un ancien du club parisien arrive en bout de son contrat : Yuri Berchiche qui a pour lui de connaître un club qu’il a fréquenté un an, de 2017 à 2018. Avec lui, l’ancien latéral du Barça, Junior Firpo et un pensionnaire actuel de la Ligue 1, que l’Argentin de l’Olympique Lyonnais, Nicolás Tagliafico.