PSG. Ce que le PSG va économiser avec le prêt de Kolo-Muani

Cette fois c’est la bonne. Après l’imbroglio né d’un trop grande nombre de joueurs prêtés par le club champion de France (qui ne dit pas dans son communiqué quelle solution a été trouvée, il se dit qu’il aurait résilié le contrat de Bernat), le Paris SG a officialisé le transfert de Randal Kolo-Muani vers la Juventus FC sous la forme d’un prêt payant sans option d’achat.

En plus de l’indemnité à recevoir, elle serait de 3,6 millions d’euros, le PSG va économiser le salaire de son joueur que la Vieille Dame prendra pour elle en intégralité durant toute la période du prêt. Randal Kolo-Muani étant payé l’équivalent de 750 000 euros brut mensuels, c’est pas moins de l’équivalence de 4,5 millions d’euros que le Paris SG va soulager sa masse salariale. Possiblement plus selon les bonus.

Au club de la capitale, depuis son transfert à 95 millions d’euros sur le fil de la fin du mercato de l’été 2023, RKM a disputé 54 matchs sous le maillot parisien, pour 11 buts inscrits et sept passes décisives. Cette saison, il avait perdu la confiance du coach Luis Enrique. L’attaquant international français entend se relancer avec la Juventus FC avant de reprendre du service avec Paris SG où il est sous contrat jusqu’en 2028.

⚪️⚫️✍🏻 All documents are signed for Randal Kolo Muani’s loan move to Juventus from PSG.

