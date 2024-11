C’est (déjà) le premier tiers de la saison de Ligue 1.

Un tiers de la saison 2024-2025 de Ligue 1 s’est achevé ce dimanche, par le succès de l’Olympique Lyonnais (1-0), dans le derby face à l’AS Saint-Etienne. Peu à peu, les choses sérieuses se précisent, le dénouement est encore loin, mais les statistiques du spécialiste Opta, s’affinent ou se confirment, journée après journée.

Le PSG, l’ASM, le LOSC et l’OM toujours la course en tête

Sur notre dernier pointage effectué le mois dernier, rien n’a changé en tête, sur les quatre places qualificatives à la prochaine Ligue des champions ; c’est toujours (et même plus que jamais), le PSG qui déroule, devant Monaco, Lille et Marseille, quand bien même les Phocéens devançant-ils les Dogues au classement sportif actuel.

Les positions demeurent les mêmes aussi derrière, jusqu’à la neuvième place finale, désormais promis à Reims par les statistiques prédictives, au détriment du Stade Rennais qui reculent toujours plus loins, dans cette hiérarchie. A propos de recul, celui du Montpellier HSC est aussi sévère que les difficultés éprouvées par les Héraultais sur le rectangle vert.

Le MHSC dernier de Ligue 1 ? Opta le craint à presque un tiers de chances

En dépit de la victoire salutaire de ce dimanche aux dépens de Brest (3-1), les hommes du coach Jean-Louis Gasset peinent à convaincre ; derniers ils sont au classement sportif, derniers ils resteront d’après les projections, au ratio de 28%. C’est la quatrième plus grosse certitude d’Opta à ce stade de la saison 2024-2025.

Prédictions du classement final en Ligue 1 selon les stats d’Opta

1. Paris Saint-Germain = 94,1%

2. AS Monaco = 49,5%

3. Lille OSC = 31,6%

4. Olympique de Marseille = 22,1%

5. RC Lens = 17,7%

6. Olympique Lyonnais = 16,6%

7. OGC Nice = 14,8%

8. Stade Brestois = 15%

9. Stade de Reims = 15,1%

10. Toulouse FC = 14,3%

11. Stade Rennais = 15,2%

12. Auxerre = 17,9%

13. RC Strasbourg Alsace = 16,3%

14. FC Nantes = 15,4%

15. Angers = 17,8%

16. AS Saint-Etienne = 18,8%

17. Le Havre = 21,3%

18. Montpellier HSC = 28%