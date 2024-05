Ons Jabeur signe avec Asics

Ons Jabeur fait équipe avec Asics.

A quelques jours de débuter Roland-Garros 2024 dont elles sera, sinon une favorite à tout le moins une outsider, Ons Jabeur rejoint la marque Asics qui va lui fournir ses chaussures. Classée numéro 9 mondial au tennis féminin, Jabeur, a atteint en carrière la finale de trois tournois du Grand Chelem et a été numéro 2 mondiale en 2022.

Ons Jabeur nouvelle ambassadrice Asics

« Nous sommes ravis d’accueillir Ons dans la famille Asics », se félicite par communiqué Mitsuyuki Tominaga, président et directeur de l’exploitation d’Asics. « Ons incarne les valeurs fondamentales d’ASICS, elle sera sans aucun doute une excellente ambassadrice pour la marque. Elle est positive et réussit sur le circuit, ce qui fait d’elle une athlète ASICS parfaite. Nous sommes honorés qu’elle rejoigne nos rangs ! »

« Je suis fière d’officialiser avec Asics », poursuit la championne tunisienne. « La qualité et la technicité des produits sont réputés sur le circuit. Je respecte beaucoup les valeurs de la marque, et l’importance accordée au bien-être mental, qui la distingue des autres marques. ASICS signifie Anima Sana In Corpore Sano, qui se traduit par un esprit sain dans un corps sain. Je suis ravie de représenter une telle valeur, au plus haut niveau. »

Sur les courts de la porte d’Auteuil, Jabeur étrennera son nouveau partenariat. Elle devient à compter d’aujourd’hui, l’ambassadrice du modèle Solution Speed FF3.