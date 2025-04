UFC 314. Les primes de la soirée

L’UFC 314 se dispute à Miami cette nuit.

L’UFC 314 se tient ce samedi 12 avril 2025 au Kaseya Center de Miami en Floride, avec un combat principal très attendu entre Alexander Volkanovski et Diego Lopes. La soirée présente également Michael Chandler face à Paddy Pimblett en co-événement principal.

C’est Alexander Volkanovski qui domine le classement des rémunérations avec une bourse garantie de 750 000 dollars. En incluant sa part des recettes pay-per-view et divers bonus, l’Australien pourrait voir ses gains totaux atteindre les 3 millions de dollars pour cette soirée. Son adversaire, Diego Lopes, ne fait pas pâle figure avec une bourse fixe de 500 000 dollars. Le combattant pourrait empocher jusqu’à 1,5 million de dollars grâce aux bonus et autres revenus additionnels.

Michael Chandler et Paddy Pimblett en co-main event de l’UFC 314

En co-main event, Michael Chandler et Paddy Pimblett bénéficient également de rémunérations substantielles, avec respectivement 500 000 et 400 000 dollars garantis. Avec les bonus et leur part du pay-per-view, leurs gains totaux pourraient grimper à 1,3 million et 1 million de dollars.

L’écart reste considérable entre les têtes d’affiche et le reste de la carte. Des vétérans comme Jim Miller et Darren Elkins (400 000 dollars chacun) ou Dan Ige (350 000 dollars) bénéficient de bourses confortables grâce à leur longévité dans l’organisation. À l’autre extrémité du spectre, les nouveaux venus comme Mitch Raposo et Marco Tulio ne touchent que 18 000 dollars garantis pour leur prestation, soit environ 40 fois moins que le combattant principal.

L’UFC maintient sa traditionnelle structure de bonus avec deux récompenses de 50 000 dollars pour les « Performances de la soirée » et un bonus partagé du même montant pour le « Combat de la soirée ». Ces primes peuvent transformer significativement la rémunération des combattants moins établis, comme Jean Silva qui pourrait voir ses gains tripler en cas de bonus de performance.