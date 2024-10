OM : Salaire, valorisation, les chiffres d’Arthur Melo sur le mercato

A vol d’oiseau, Marseille est à peu près à-mi distance géographique de Barcelone et de Turin. Et si c »était la prochaine destination d’Arthur Melo ?

Pablo Longoria ayant officié plus jeune dans la cellule de recrutement du club turinois, il y a de naturelles connexions entre la Juventus et l’Olympique de Marseille. Adrien Rabiot en vient, même s’il n’avait plus de contrat au moment de rejoindre sa nouvelle formation française. Arthur Melo pourrait à son tour traverser les Alpes cet été, pour gagner la Provence.

Une valorisation marchande désormais plus proche des standards de l’OM

Le quotidien sportif Tuttosport évoque l’intérêt de l’OM pour le milieu axial de 28 ans. Il parle même du club phocéen comme de « la piste la plus chaude », pour le mois de janvier, mais pas la seule au crédit de l’international brésilien. Longtemps considéré comme un nouveau crack du football, Arthur Melo a été la personne de transferts aux sommes mirobolantes : 40 millions d’euros, bonus inclus, quand il a quitté Grêmio pour le FC Barcelone en 2018, puis un deal valorisé à 80 millions d’euros, avec la Juventus, incluant un échange avec Miralem Pjancic.

Son salaire est estimé dans la fourchette haute de la grille à Marseille

Et depuis, la cote du joueur baisse régulièrement. Aujourd’hui, elle est estimée dans des proportions plus abordables pour l’Olympique de Marseille, qui toutefois viserait plutôt un prêt avec option d’achat à la fin de la saison. Il reste un peu plus d’un an et demi au contrat d’Arthur Melo jusqu’en juin 2026, la plateforme Transfermarkt la valorise à 15 millions d’euros et Football Transfers à 11,5 millions. Question salaire, celui du milieu défensif est dans la fourchette haute du vestiaire de l’OM, estimé à près de 6,55 millions d’euros brut la saison.