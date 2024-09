Juventus: Les salaires des Bianconeri cette saison 2024-2025

La grille des salaires de la Juventus a largement évolué cette saison 2024-2025.

Alors que la Juventus entame une nouvelle ère sous la direction de Thiago Motta, le club turinois a procédé à une véritable révision de son effectif et de sa structure salariale pour la saison 2024-2025. L’arrivée de l’ancien technicien du Bologne s’accompagne d’une refonte stratégique qui inclut notamment le départ de joueurs majeurs, souvent associés à des salaires conséquents, tels que Wojciech Szczęsny, Adrien Rabiot et Alex Sandro.

La Juventus se renouvelle cette saison 2024-2025

Cette saison marque donc un tournant pour le club bianconero, qui a intégré plusieurs nouvelles recrues tout en optimisant sa masse salariale, d’après les renseignements de Calcio e Finanza. En tête de liste des plus gros salaires figure Dusan Vlahovic, avec une rémunération nette de 12 millions d’euros par an (22,2 millions en brut), confirmant son statut de joueur clé de l’attaque juventine. À ses côtés, d’autres piliers de l’équipe, comme le défenseur Gleison Bremer et le milieu Arthur, touchent respectivement 5 millions d’euros nets.

Parmi les recrues, l’arrivée de joueurs prometteurs comme Douglas Luiz (5 millions d’euros nets) et Teun Koopmeiners (4,5 millions d’euros nets) renforce l’effectif avec des éléments capables de s’intégrer rapidement dans le projet de Motta. En revanche, le salaire modeste de Paul Pogba (33 000 euros nets), en raison de sa longue absence pour blessure, ne passe pas inaperçu dans cet alignement financier.

L’intégration de jeunes pousses pour préparer l’avenir

Avec ce nouvel équilibre salarial, la Juventus espère retrouver son lustre d’antan, tout en préparant l’avenir avec une gestion plus rationnelle des salaires. L’intégration de jeunes talents, à l’image de Kenan Yildiz (1,5 million d’euros nets) ou encore le prêt de Francisco Conceição (dont le salaire est pris en charge par le FC Porto), symbolise cette volonté de renouvellement tout en maintenant une compétitivité sur les terrains européens et italiens.

Le club semble ainsi prêt à relever les défis de cette nouvelle saison, sous la houlette de Thiago Motta, tout en gérant de manière plus durable ses dépenses salariales. En 2023, la Juventus avait une masse salariale chargée de 282,4 millions d’euros et elle pesait 65% des recettes opérationnelles, hors marché des transferts. Elle devrait désormais avoisiner les 300 millions d’euros.

Les salaires des joueurs de la Juventus cette saison 2024-2025

Dusan Vlahovic = 22,2 M€

Douglas Luiz = 9,25 M€

Gleison Bremer = 9,25 M€

Arthur = 6,55 M€

Teun Koopmeiners = 5,9 M€

Manuel Locatelli = 5,55 M€

Danilo = 5,24 M€

Arkadiusz Milik = 5,18 M€

Nico Gonzalez = 4,72 M€

Andrea Cambiaso = 4,4 M€

Weston McKennie = 3,28 M€

Kenan Yildiz = 2,78 M€

Mattia Perin = 2,78 M€

Nicolò Fagioli = 2,78 M€

Federico Gatti = 2,59 M€

Timothy Weah = 2,62 M€

Pierre Kalulu = 3,14 M€

Khephren Thuram = 3,7 M€

Michele Di Gregorio = 3,7 M€

Juan Cabal = 2,22 M€

Carlo Pinsoglio = 555 000 €

Nicolò Savona = 370 000 €

Samuel Mbangula = 185 000 €

Paul Pogba = 43 000 €

Estimations annuelles des salaires exprimées en brut