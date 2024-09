OM, PSG: Pernod Ricard annonce renoncer au partenariat avec le PSG !

Lundi, le PSG a signé un partenariat international avec Pernod Ricard pour quatre ans. Jeudi il est déjà achevé prématurément.

Un séisme en entraîne un autre. Pris en grippe par les supporters de l’Olympique de Marseille, colère après la signature d’un partenariat avec le PSG annoncé ce lundi, le groupe Pernod Ricard annonce ce jeudi dans un communiqué faire machine arrière, en renonçant à son contrat avec le rival historique de l’OM.

« Face à la vive émotion suscitée, Pernod Ricard annonce ce jour renoncer à son partenariat global qui devait le lier au Paris Saint Germain pour promouvoir ses marques de whisky et de champagne à l’international », dit un communiqué publié par le groupe qui inclut les propos de son PDG, Alexandre Ricard.

Le PDG de Pernod Ricard explique pourquoi il fait machine arrière

« J’ai pris cette décision pour le Groupe et en entendant ceux qui en font le succès, dont nos collaborateurs en France, nos clients et nos actionnaires, au premier rang desquels ma famille. Cela fait plus de 90 ans que l’histoire de Ricard se confond avec Marseille qui l’a vu naître, grandir et l’inspirer. Et ce lien est plus fort que tout. C’est donc une décision qui vient du cœur que je prends aujourd’hui », indique-t-il dans la publication sur les supports officiels de la marque.

Et Alexandre Ricard d’ajouter : « Je suis certain que les personnes ayant travaillé sur ce projet comprendront mon choix. » A Marseille, il est certain que la nouvelle sera accueillie avec enthousiasme. C’est moins sûr du côté du Paris Saint-Germain qui perd là un partenaire commercial annoncé d’envergure puisque la collaboration normalement prévue quatre ans devait être internationale, excluant le territoire français en raison de la loi Evin en vigueur.