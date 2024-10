OM. Pas de finale de Ligue des champions pour le Vélodrome

Le stade Vélodrome ne sera pas le terrain hôte de la finale de la Ligue des champions en 2027.

Portée candidate, après que Milan se soit retiré de la course pour accueillir la finale de la Ligue des champions 2027, Marseille ne sera pas l’élue. La citée phocéenne espérait l’être, en organisant l’événement sur la pelouse du stade Vélodrome, celle si chère à l’Olympique de Marseille. Mais l’UEFA a tranché en choisissant Baku et Madrid dans sa short list.

En effet, la capitale espagnole, avec son Estadio Metropolitano, et Baku, en Azerbaïdjan, avec son Stade Olympique, sont les deux villes retenues officiellement en lice pour organiser cet événement phare du football européen, comme l’a annoncé l’organisateur de l’événement. Le processus de candidature, lancé en septembre 2024, a vu six fédérations exprimer leur intérêt pour accueillir les finales de la Ligue des champions masculine et féminine.

La candidature marseillaise finalement retoquée par l’UEFA

Le stade San Siro de Milan finalement hors jeux en raison de travaux de rénovations, la ville de Marseille s’est dite prête à recevoir les deux équipes finalistes de la C1 2027. Non sans briguer les fortes retombées économiques que génèrent un tel événement pour les communes hôtes.

Et pourquoi pas Marseille, dans le plus beau stade de france : Le Vélodrome. Avec le Maire @BenoitPayan, nous soutiendrons la candidature de Marseille pour accueillir la finale de la champions league en 2027#UEFA #UCL https://t.co/HvjEXPYsWl — Sébastien Jibrayel (@sjibrayel) September 24, 2024

Baku, qui a déjà accueilli la finale de l’Europa League en 2019, et Madrid, hôte de la finale de la Ligue des champions 2019, se retrouvent face à face pour offrir leur scène aux meilleurs clubs du continent. Si l’Estadio Metropolitano, antre de l’Atlético Madrid, est déjà une référence dans le football européen, Baku mise sur ses infrastructures modernes et sa capacité à attirer de grands événements internationaux pour séduire l’UEFA.

Du côté de la finale féminine, la compétition pour accueillir l’événement reste plus large. Cinq villes sont encore en lice : Varsovie (Stade National), Barcelone (Camp Nou), Bâle (St Jakob Park), Cardiff (Stade National du Pays de Galles) et Baku, qui pourrait bien espérer un doublé. Le choix final sera fait en mai 2025 par le Comité Exécutif de l’UEFA, après évaluation des dossiers de candidature.