Ça rapporterait combien à Marseille d’organiser une finale de Ligue des champions ?

La finale de la Ligue des champions 2027 au Vélodrome ? La municipalité de Marseille y pense.

Action, réaction à la municipalité de Marseille. Après qu’hier mardi, l’UEFA a décidé de retirer à Milan l’organisation de la finale de la Ligue des champions 2027, en raison des travaux de rénovation prévus au stade San Siro, l’adjoint aux Sports de la ville, Sébastien Jibrayel, s’est fendu sur le réseau X d’un message appelant de ses voeux la candidature de sa commune : « Et pourquoi pas Marseille, dans le plus beau stade de France : le Vélodrome. Avec le maire Benoît Payan, nous soutiendrons la candidature de Marseille pour accueillir la finale de la Champions League en 2027 ».

Au-delà de l’image et du prestige de l’événement, de surcroît dans la seule cité lauréate d’une C1 en France, accueillir la finale de la Ligue des champions est la garantie de retombées économiques importantes pour la ville hôte. Il n’existe pas encore d’étude à ce sujet pour Marseille, la ville n’étant même pas encore officiellement candidate, mais il n’a probablement pas échappé à ses élus, les bénéfices substantiels de Londres, qui organisait en juin dernier à Wembley, le rendez-vous entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund.

Et pourquoi pas Marseille, dans le plus beau stade de france : Le Vélodrome.



Avec le Maire @BenoitPayan, nous soutiendrons la candidature de Marseille pour accueillir la finale de la champions league en 2027#UEFA #UCL https://t.co/HvjEXPYsWl — Sébastien Jibrayel (@sjibrayel) September 24, 2024

Plus de 60 M€ de retombées financières pour Londres avec la dernière finale Real Madrid – Borussia Dortmund

En marge de la rencontre, l’agence d’affaires London & Partners avait estimé à 53 millions de livres sterling (63 M€), ce que le match devait rapporter à la capitale anglaise, au jour des débats et ceux qui l’entouraient. « Les bénéfices de l’accueil de la dernière ligne droite vont bien au-delà du terrain de Wembley et devraient perdurer bien après le coup de sifflet final. Cela devrait stimuler l’économie de notre capitale de plus de 50 millions de livres sterling », avait d’ailleurs déclaré le maire de la ville, Sadiq Khan.

Londres avait surfé sur la finale, en l’étendant à plusieurs quartiers ou des opérations culturelles, musicales ou sportives se tenaient en complément. Marseille n’en ferait probablement pas moins. Reste que sa candidature pourrait souffrir du fiasco de l’autre finale organisée en 2022 au Stade de France qui fut émaillée de mouvements de foule, d’une force de police dépassée et in fine d’un retard au coup d’envoi. L’organisation sans couac des JO cet été, a peut-être redoré l’image.