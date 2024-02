OM: Avec la qualif’, ce que la Ligue Europa rapporte à l’OM

L’aventure se poursuit pour l’OM en Ligue Europa.

Un match et un premier succès pour Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM, vainqueur ce jeudi soir du Shakhtar Donetsk (3-1), en match retour des barrages qualificatifs aux huitièmes de finale de la Ligue Europa 2023-2024. L’aventure européenne continue donc pour le club phocéen, qui au passage s’offre un peu de répit. Et 1,2 millions d’euros de plus.

L’OM qualifié gagne 1,2 millions d’euros de plus

C’est en effet ce que valent les huitièmes dans la grille de répartition prévue par l’UEFA pour sa compétition. Un million d’euros et un peu plus qui s’ajoutent au reste déjà gagné jusqu’ici dans cette C3. A savoir 3,63 millions d’euros de bonus commun à toutes les équipes, 2,31 millions d’euros pour les résultats obtenus en phase de groupe (trois victoires à 630 000 euros chacune et deux nuls à 210 000 euros).

Un total de primes à plus de 13 M€

Il y a encore la deuxième place du groupe B derrière Brighton, à 550 000 euros, la prime au coefficient sur les dix dernières saisons qui ajoute 3,3 millions d’euros et enfin la part dite du marketpool qui est celle des droits TV, proche de 2,4 millions d’euros. Soit un total pour l’Olympique de Marseille de près de 13,7 millions d’euros. Le tirage des huitièmes de la compétition est prévu ce vendredi. Les matchs se disputeront les 7 et 14 mars.

Les primes gagnées par l’OM en Ligue Europa

Participation = 3,63 M€

Prime de résultats = 2,31 M€

Classement au coefficient = 3,3 M€

2e place de groupe = 550 000 €

Match de barrage = 500 000 €

Huitième de final = 1,2 M€

Marketpool (estimation) = 2,4 M€

Total = 13,73 M€