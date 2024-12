OL. Avec Eagle Football, majoritaire à 87,69% quels sont les autres actionnaires de l’OL ?

Autour de John Textor à la direction, le groupe Eagle Football Holdings Bidco est l’actionnaire majoritaire de l’OL.

Depuis décembre 2022, l’Olympique Lyonnais a un nouvel actionnaire majoritaire, que le fonds Eagle Football Holdings Bidco sous la houlette de l’homme d’affaire américain, John Textor. Majoritaire, certes, mas pas le seul au capital du seul club de sport de France coté en bourse. Eagle Football a depuis la fin des opérations reprise et au 30 juin dernier, 87,69% des parts qui correspondent à 154 232 133 actions, tel que l’indique le rapport d’activité de l’exercice achevé.

La société d’Aulas reste actionnaire de l’OL…

S’y ajoutent 6,84% (12 032 251 actions) d’auto-détention qui signifient que la société les détient elles-mêmes et qui n’a pas de voix dans le processus décisionnel. A l’inverse Eagle Football Holdings Bidco qui en possède l’écrasante majorité à 93,84%. Au terme de la saison dernière, Holnest, la holding familiale de l’ancien patron de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, avait 4 243 206 soit 2,41% et 2,58% des voix.

… Mais sa participation se réduit

Restent enfin le public, les petits porteurs du l’ex OL Groupe qui représentent 3,05% et 5 365 881 d’actions sur un total de 175 873 471. Ils pèsent 3,58% des voix. Sur l’exercice écoulé, Eagle Football Holdings Bidco a accru sa participation, tant sur les parts de Holnest (qui sont passées de 8,42 en 2023 à 2,41% un an plus tard), que celles du public, de 10,36% à 3,05%. Les groupes Pathé et IDG, précédemment minoritaires jusqu’à l’arrivée d’Eagle Football ont cédé toutes leurs parts ; les premiers en avaient 19,25%, les autres 19,74%.