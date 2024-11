La LFP recrute une IA israélienne

La Ligue 1 a signé cinq ans avec WSC Sports.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé la signature d’un partenariat de 5 ans avec la société israélienne WSC Sports. L’objectif : s’appuyer sur la technologie d’intelligence artificielle de WSC pour révolutionner la création et la diffusion de contenus autour des compétitions de Ligue 1, Ligue 2 et du Trophée des Champions.

Grâce à cette collaboration, WSC Sports va analyser en temps réel l’intégralité des matchs de ces compétitions françaises. Son système IA permettra alors d’automatiser la production, la gestion et la distribution de vidéos sur mesure, sous différents formats et durées, pour tous les supports et partenaires de diffusion de la LFP.

L’intelligence artificielle au service du contenu de la LFP

Cette nouvelle approche doit permettre à la ligue, à ses clubs et à ses diffuseurs internationaux, d’enrichir et d’intensifier leurs interactions avec les fans à travers le monde. Elle vise également à maximiser l’exploitation des droits et actifs numériques, créant ainsi de nouvelles opportunités de revenus.

Au-delà de la couverture des rencontres en cours, le partenariat prévoit aussi d’exploiter 20 années d’archives vidéo de la Ligue 1 et de la Ligue 2. L’objectif est de pouvoir générer facilement des moments marquants, adaptés aux formats émergents comme les vidéos verticales, afin de séduire les plus jeunes générations de supporters. WSC Sports enrichit son portefeuille de ligues et clubs sportifs, le groupe est notamment associé à la Liga, au Borussia Dortmund ou depuis le mois de février au LOSC Lille.