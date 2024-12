Florian Wirtz. Pepsi voulait plutôt un joueur du Bayern

Florian Wirtz est devenu l’image du groupe PepsiCo. Mais le joueur du Bayer Leverkusen n’était pas le premier choix.

Même les coulisses du marketing sportif regorge de croustillantes anecdotes. Récemment nous évoquions sur Sportune, la collaboration entre le groupe PepsiCo et la nouvelle star du football allemand, Florian Wirtz. Mais voilà que ce jeudi, le média Bild explique qu’initialement, le géant américain lorgnait vers un autre talent de la Bundesliga : Jamal Musiala, joueur du Bayern Munich.

Musiala avait les faveurs de PepsiCo mais il jugeait l’accord trop chronophage

Le jeune milieu de terrain de Leverkusen a toutefois conquis les responsables de PepsiCo, et c’est lui qui a décroché le contrat juteux estimé jusqu’à 1,5 million d’euros. L’accord, qui court jusqu’après la Coupe du monde 2026, impliquera trois journées de tournage de six à huit heures, un engagement que Musiala avait jugé trop chronophage.

Florian Wirtz se réjouit de l’aubaine

Pour Wirtz, cette collaboration représente plus qu’une opportunité financière. « Pepsi et Gatorade ont une tradition impressionnante de collaboration avec les plus grands noms du football mondial », a-t-il déclaré dans le communiqué d’annonce du partenariat, affichant alors son ambition d’inspirer la nouvelle génération de footballeurs.

Du côté de PepsiCo, on mise clairement sur le potentiel du jeune prodige allemand, voyant en lui bien plus qu’un simple ambassadeur, mais un symbole de la nouvelle vague du football international.