Florian Wirtz signe un contrat à plus du million qui n’est ni avec le Real ni le Bayern

Annoncé proche, soit du Real Madrid, soit du Bayern Munich, Florian Wirtz vient d’abord de signer un lucratif contrat de sponsoring.

Il n’est pas que courtisé des plus grands clubs de la planète, le Bayern Munich et le Real Madrid étant annoncés en pole pour le recruter. Florian Wirtz, la pépite du football allemand âgé de 21 ans, vient de signer un accord publicitaire significatif avec PepsiCo. Le contrat, qui court jusqu’après la Coupe du Monde 2026, le verra représenter les marques Pepsi et Gatorade.

Florian Wirtz est la nouvelle image du groupe PepsiCo

D’après les détails révélés par Bild, l’accord est principalement centré sur des campagnes publicitaires et des contenus promotionnels incluant des apparitions vidéo et photos. L’ampleur de l’engagement dépendra également de la portée médiatique de Wirtz sur les réseaux sociaux, un indicateur clé pour PepsiCo. La marque, habituée à collaborer avec des légendes comme Lionel Messi ou Mohamed Salah, mise désormais sur la nouvelle génération en choisissant Wirtz comme figure de proue.

Un contrat estimé entre 1 et 1,5 M€ au global

« Pepsi et Gatorade ont une longue tradition de collaboration avec les plus grands noms du football mondial. Je suis ravi de pouvoir, à mon tour, inspirer les fans de football et les jeunes talents à poursuivre leurs rêves », dit le joueur dans le communiqué annonçant le partenariat. Le deal, estimé entre 1 et 1,5 million d’euros sur deux ans, démontre que l’attaquant du Bayer Leverkusen n’est pas seulement un talent footballistique, mais aussi un acteur influent dans le domaine du marketing sportif.