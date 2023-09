Ce que rapporte la Ligue Europa 2023-24. Le détail des primes

Les 32 équipes de la Ligue Europa 2023-2024 se disputeront 235 millions d’euros de primes versées par l’UEFA.

Une nouvelle saison débute en Ligue Europa, c’est le 22 mai 2024, depuis la Dublin Arena en Irlande, que l’on connaîtra l’identité de l’équipe qui succèdera au FC Séville, puisque la formation andalouse ne sera pas qualifiée à la défense de son titre. En France, le Stade Rennais, en sa qualité de quatrième du dernier exercice de Ligue 1, l’OM, éliminé du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions et le Toulouse FC, par le truchement de sa victoire en Coupe de France, disputeront le tournoi.

Le Stade Rennais, l’OM et le TFC qualifiés pour la France

Il y a l’enjeu sportif, mais aussi financier. L’UEFA, à l’organisation du format, distribuera 235 millions d’euros sous forme de primes, aux trente deux formations en lice pour la phase finale, selon les modalités du rapport de l’UEFA que Sportune a consulté. Chacune prétendra aux 3,63 millions d’euros commun à toutes. Après quoi, elles se disputeront les bonus mis en jeu tout au long cette Ligue Europa 2023-2024, depuis les matchs de groupes, jusqu’aux rencontres à éliminations directes ; pour certaines à partir des barrages pour les autres, à compter des huitièmes de finale.

Part commune, bonus à la performance, au coefficient et marketpool

En plus s’ajoute la part du classement au coefficient, sur les dix saisons européennes révolues. Plus une équipe a été performante sur la décennie européenne, plus grosse est la prime reçue, sachant qu’une part vaut 132 000 euros ; la mieux classée recevra donc trente deux fois (comme le nombre d’équipes engagées), ce montant (soit 4,224 millions d’euros). Enfin, le marketpool qui correspond au versement des droits de l’audiovisuel. Il dépend du montant payé par les diffuseurs de chaque pays et est réparti proportionnellement au nombre de clubs d’une même nation engagé.

Toutes les primes de la saison 2023-2024 de la Ligue Europa sont résumées ci-dessous…

Le détail des primes de la Ligue Europa 2023-2024

Primes de participation (total de 116,25 M€)

3,63 million d’euros

Montants fixe (139,5 M€)

Victoire en phase groupes = 630 000 €

Match nul = 210 000 €

1re place de groupe = 1,5 M€

2e place de groupe = 550 000 €

Match de barrage = 500 000 €

Huitième de finale = 1,2 M€

Quart de finale = 1,8 M€

Demi-finale = 2,8 M€

Finalistes = 4,6 M€

Vainqueur = 4 M€

Classement au coefficient (69,75 M€)

1 part = 132 000 € soit :

32e : 132 000 x 1 = 132 000 €

31e : 132 000 x 2 = 264 000 €

30e : 132 000 x 3 = 396 000 €

…

2e : 132 000 x 31 = 4,092 M€

1er : 132 000 x 32 = 4,224 M€

Parts de marché (139,5 M€)

Le montant disponible sera distribué proportionnellement à la valeur de chaque marché TV des clubs participant à la Ligue Europa.