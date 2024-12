Stade Rennais, FC Nantes, SB29... Quel club breton les Français préfèrent ?

Le capital sympathie pour le Stade Brestois dépasse désormais de très loin ses simples supporters.

Le football breton vibre cette saison au rythme des exploits du Stade Brestois, l’équipe surprise de la saison dernière qui découvre avec délice et enthousiasme la grande Ligue des champions. Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, le SB29 est devenu le club breton le plus populaire auprès des Français.

84% des amateurs de foot ont une image positive des Brestois

Avec 67% des Français et 84% des amateurs de football ayant une image positive, le club d’Éric Roy devance désormais ses concurrents et voisins historiques, que sont dans l’ordre de popularité : Lorient (66%), le Stade Rennais (65%), Guingamp (64%) et le FC Nantes (63%). Une ascension notable pour une équipe qui, il y a encore quelques années, se battait pour assurer son maintien en Ligue 1.

Le succès de Brest ne se limite pas au terrain : 90% des amateurs de football estiment que les exploits du SB29 offrent une bonne image de la ville. Dans un environnement souvent moqué pour son crachin et sa grisaille, Brest rayonne désormais grâce à son équipe, porte-étendard d’une Bretagne conquérante sur la scène européenne.

Un quart des Français imagine le Stade Brestois gagner la Ligue des champions

L’aventure en Ligue des Champions a tout simplement transformé la perception du club. 80% des passionnés saluent la qualité de jeu, 76% estiment que Brest écrit l’histoire du football français, et 71% le considèrent au niveau des meilleurs clubs européens. En conséquence de quoi, 38% des sondés imaginent une qualification en demi-finales, 25% voient carrément une victoire finale. C’est un quart des Français qui rêve au moins aussi fort que les Rouge et Blanc. Impossible n’est pas Brestois!