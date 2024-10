Stade Rennais. 6 entraîneurs libres pour remplacer Julien Stéphan

Situation compliquée pour Julien Stéphan sur le banc du Stade Rennais.

Douzième après huit journée en Ligue 1 et peut-être encore plus loin au soir de celle-ci, le Stade Rennais est bien en-deçà de ses objectifs, qui sont a minima de se qualifier pour une coupe européenne. Cet état de fait fragilise la position de l’entraîneur Julien Stephan, alors que se met en place une nouvelle gouvernance au club, sous la présidence d’Arnaud Pouille.

Le journal L’Equipe avance ce dimanche, le nom de l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor, comme une piste pour le remplacer. Le technicien croate est libre sur le marché et d’autres comme lui, ont le pédigrée pour camper le rôle. A Sportune, nous en avons pointé cinq (voire sept) autres de plus que Tudor, qui sont aussi dans l’attente d’un nouveau contrat.

Tous ont une affinité déjà établie avec la Ligue 1. Comme Jorge Sampaoli ou Rudi Garcia pour deux autres ex de l’Olympique de Marseille. Et deux techniciens rompus aux exigences d’un club ambitieux. Tous liés à la L1, sauf l’Italien Maurizio Sarri, mais le nouveau directeur sportif rennais, l’Italien Frederic Massara pourrait-il peut-être jouer les entremetteurs, avec le vainqueur de la Ligue Europa 2019 (Chelsea) et du championnat d’Italie 2020 (Juventus Turin).

Des anciens de l’OM, un coach réputé pour être formateur et l’ex d’un club rival

Avec eux, il y a Lucien Favre qui présente pour avantage d’être un très bon formateur. Or le Stade Rennais est ce qui se fait actuellement de mieux en France, son centre de formation a été élu le plus performant de la saison dernière, par la Fédération française de football. Last but not least dans la liste des entraîneurs libres, le Portugais Sergio Conceiçao. Il a pour lui l’exigence, l’expérience d’un club coté après sept ans passés sur le banc du FC Porto et il connait le championnat français. A son discrédit toutefois, il a coaché le voisin et rival nantais.

Deux derniers profils pour conclure, qui méritent au moins une forme d’intérêt, sinon plus : Jocelyn Gourvennec et Philippe Montanier, ce dernier sortant d’une aventure plutôt réussie avec le TFC (champion de France de Ligue 2, puis maintien en Ligue 1 et victoire en Coupe de France). De surcroît il a déjà opéré au service du Stade Rennais, de 2013 à 2016.