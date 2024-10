RC Lens: L’ex DG Arnaud Pouille devient le nouveau président du Stade Rennais

Le Stade Rennais a un nouveau président et c’est un visage bien connu de la Ligue 1.

Il ne sera pas resté longtemps à l’écart des terrains de football. Quelques semaines tout au plus et voilà Arnaud Pouille déjà de retour dans de hautes fonctions en Ligue 1. Après avoir été le directeur général du RC Lens et parmi les artisans du redressement du club nordiste et de la qualification à la Ligue des champions, il a quitté ses fonctions et rebondit officiellement ce vendredi en tant que nouveau président exécutif du Stade Rennais.

De directeur général du RC Lens à président du Stade Rennais

« Je suis très heureux et fier de rejoindre le Stade Rennais », déclare Arnaud Pouille par communiqué. « Je suis d’ores et déjà mobilisé à 100% sur l’avenir de ce club prestigieux et je remercie Monsieur François-Henri Pinault de sa confiance. Je suis convaincu que le Stade Rennais F.C. a tous les atouts pour affirmer son ambition sportive dans le cadre des compétitions nationales et européennes à venir. »

Diplômé de l’ESSEC et de l’INSEAD, Arnaud Pouille dispose de près de 25 ans d’expérience dans la gestion d’institutions sportives majeures. Il a notamment dirigé le Stade Français Paris, la Ligue Nationale de Rugby, avant de piloter le RC Lens durant une période marquée par de nombreux succès, tant sur le terrain qu’en termes de développement structurel du club.

Olivier Cloarec écarté par le propriétaire

Il succède à Olivier Cloarec qui occupait le poste depuis 2022. Le propriétaire du Stade Rennais, François-Henri Pinault, a souhaité l’écarter, mais il a salué le travail de celui qui fut avant le directeur général du club breton.