OM: 5 latéraux gauche en fin de contrat pour doubler Renan Lodi

L’OM veut doubler le poste de Renan Lodi sur le prochain mercato.

Tenu sous contrainte par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) qui a ordonné à son sujet, « l’encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club », l’OM n’aura pas la pleine liberté d’agir sur le prochain volet du marché des transferts. Mais avec la CAN 2024, à partir du 13 janvier au 11 février, plusieurs éléments vont partir cet hiver et de surcroît, il manque une doublure à Renan Lodi, à gauche de la défense que le club souhaiterait combler.

L’OM cherche une doublure à Renan Lodi en défense à gauche

A moyens limités, solutions alternatives, jetons un oeil sur le marché des joueurs prochainement en fin de contrat en juin et dont le futur est à ce jour incertain. Il y a de tous les profils et de toutes les valeurs. Dont certains inaccessibles pour les finances de l’Olympique de Marseille, le jeune (23 ans) et talentueux international espagnol, Juan Miranda, au Betis Séville.

Moreno et Alex Sandro, de l’expérience au poste

Plus vieux de huit ans, lui aussi international espagnol, Alberto Moreno (Villarreal) est déjà plus abordable. Avec de l’expérience, lui qui a joué cinq ans pour les Reds de Liverpool et un profil de latéral à tendance offensive comme le souhaiterait Gennaro Gattuso. Dans un même ordre d’idée, le Brésilien Alex Sandro à la Juventus est une piste assez similaire. S’il n’est pas à exclure un départ le concernant, la Turquie tiendrait actuellement la cote.

Un international grec anciennement suivi par l’Olympique de Marseille

Ailleurs, le Grec Dimitrios Giannoulis de Norwich et le Brésilien Iago Amaral Borduchi du FC Augsbourg sont valorisés plus chers sur le mercato (le premier estimé à 3 M€, l’autre à 5 M€), mais ils ont pour avantage de jouer plus régulièrement que les deux cités plus haut. Le premier, Dimitrios Giannoulis, a par ailleurs était suivi par l’OM, quelques saisons en arrière.

Et si la solution venait du loft du PSG ?…

Enfin last but not least, pour ce que peut valoir la piste pour un club comme l’Olympique de Marseille, un international français sera bientôt libéré. Il y a peu de chance qu’il rebondisse en Provence tant son CV est chargé entre son passé à l’AS Monaco et plus récemment avec le PSG. Il est de surcroît bien compliqué de juger son véritable niveau de forme et d’envie. Néanmoins sur le papier, Layvin Kurzawa coche plusieurs cases pour coller à la fonction. Autant pourrions-nous dire qu’il en décoche…