OM: La DNCG prend des mesures contre l’OM

La DNCG a mis l’OM sous contrainte à mi-saisons de l’exercice 2023-2024.

Nouveaux passages de clubs devant la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) et nouveaux verdicts rendus par le gendarme financier du football français. Après l’OL, l’AS Monaco, l’ESTAC, Valenciennes et Nancy la veille, ce mercredi était le tour de l’Olympique de Marseille, du Havre et de l’OGC Nice en Ligue 1, plus le Paris FC, en Ligue 2.

Rien contre Le Havre, l’OGCN et le Paris FC

Si le promu, Le Havre et l’actuel dauphin du PSG en championnat, l’OGC Nice ont passé l’examen sans encombre, de même que le pensionnaire de Ligue 2, le Paris FC, pour lesquels il a été décidé qu’aucune mesure ne soit prise à l’égard du club par la DNCG, ce n’est pas le cas de l’OM qui se voit mis sous contrainte par l’autorité financière de la Ligue de football professionnel.

La masse salariale de l’OM sous encadrement de la DNCG

Contre le club phocéen elle a décidé « l’encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club », ce qui met à mal le champ du possible pour l’OM, dans le cadre du mercato de l’hiver à venir. Ce n’est pas la première fois, dans un passé récent, que le club doit faire face à ce type de sanction, mais dans le contexte annuel d’un début de saison sportivement mitigé, ce n’est pas un bon indicateur pour le club marseillais.