OM : 5 latéraux droits en fin de contrat pour renforcer la défense

L’OM cherche à renforcer les côtés de sa défense.

Cet Olympique de Marseille, bien que fragile face au PSG le week-end dernier, est solide sur toutes les lignes. Toutes ou presque, il souffre quelque peu sur les deux côtés de sa défense, notamment au poste de latéral droit. C’est un manque que le club envisagerait de combler à la prochaine lucarne des transferts, sur le mois de janvier à venir.

Un joueur de l’AC Milan dans le viseur de l’OM

Après un été à forte activité, l’hiver autorisera moins de liberté sur le mercato, dans l’objectif d’équilibrer recettes et dépenses. Pour se renforcer, le marché des joueurs bientôt libres offre des opportunités, pour ceux qui à compter de janvier pourront négocier ailleurs leur futur en juin. Ou avant, dès le début de l’année, si entente il y a avec leurs clubs employeurs.

Manifestement, le board de l’OM suit ce marché dé près puisqu’il a récemment été fait état de l’intérêt du Milanais, Davide Calabria. Dans la liste des profils en fin de contrat au soir du 30 du mois de juin 2025, il est l’un des joueurs les plus premium que l’OM peut viser. Comprendre qu’il faut par exemple oublier le très convoité (et notamment du champion d’Europe en titre le Real Madrid, Trent Alexander-Arnold).

Un ancien de l’OL deux jeunes talents et un joueur du Stade Brestois

Ancien joueur lyonnais, parti fourbir ses armes dans la très relevée Premier League anglaise, Kenny Tete est un autre au pédigrée solide. Avec Calabria et Tete, deux espoirs des championnats grecs et néerlandais : Georgios Vagiannidis du Panathinaïkos (âgé de 23 ans), sur lequel lorgne notamment le TFC et Devyne Rensch (21 ans), formé dans la pouponnière à talents de l’Ajax. L’Inter Milan l’aurait dans son viseur.

Last but not least enfin, Kenny Lala, qui fut l’un des grands artisans de l’exceptionnelle saison dernière du Stade Brestois. Il a l’avantage non négligeable d’évoluer en Ligue 1, ce qui favoriserait grandement son intégration rapide, pour une deuxième moitié de saison. Mais s’il est un joueur sollicité il tiendra peut-être à boucler la saison avec le SB29, surtout si celui-ci décroche une exceptionnelle qualification pour la deuxième partie de la Ligue des champions.