OL. Jorge Mendes recrute une pépite de l’OL pour son team d’athlètes

Jorge Mendes recrute encore dans la pouponnière de l’Olympique Lyonnais.

Alors que l’Olympique Lyonnais est connu pour former de jeunes talents, un nouveau joyau prépare son futur. Peut-être loin du nid des Gones. Enzo Molebe, l’attaquant de 17 ans, vient en effet de changer d’agent pour rejoindre la prestigieuse société Gestifute de Jorge Mendes, tel que vient de l’officialiser la société du super-agent portugais.

Révélé au grand public lors de la préparation et des premiers matchs de la saison, Enzo Molebe a fait forte impression. Façonné dans les structures lyonnaises depuis 2020, l’attaquant véloce et technique a su se faire une place au sein de l’effectif professionnel. Ses apparitions sur le banc contre Strasbourg et Auxerre ont conforté les observateurs dans l’idée que le jeune joueur possède un très gros potentiel. Certains n’hésitent pas à le comparer aux pépites issues du centre de formation de l’OL ces dernières années.

Après Barcola, un autre talent de l’OL rejoint l’agent portugais

Mais voilà que le joueur vient de prendre une décision importante en confiant sa carrière à Jorge Mendes, le célèbre agent de Cristiano Ronaldo et de nombreuses autres stars du football. Parmi lesquelles d’autres talents en devenir ont déjà confirmé en France, tels que les deux internationaux français du PSG, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola.

Le passage sous la coupe de Mendes est parfois synonyme de départ précoce pour de jeunes joueurs prometteurs. Le cas de Bradley Barcola justement, parti au Paris Saint-Germain quelques mois seulement après avoir rejoint Jorge Mendes, en est l’illustration.

Dès lors, la question se pose de savoir si Enzo Molebe aura réellement le temps de s’imposer à l’Olympique Lyonnais ou s’il est destiné à suivre la même trajectoire que son ancien coéquipier. Avec une concurrence offensive féroce au sein du club rhodanien, le jeune attaquant devra rapidement convaincre pour espérer grappiller du temps de jeu.