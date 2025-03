Pogacar. Combien lui rapporte sa vicgtoire sur les Strade Bianche ?

Tadej Pgacar a remporté les Strade Bianche et une prime de 16 000 euros.

Tadej Pogacar n’a pas seulement ajouté un troisième trophée des Strade Bianche à sa collection ce samedi 8 mars, il a également empoché un joli chèque de 16 000 euros pour sa démonstration dans les chemins blancs toscans.

Le champion slovène de l’équipe UAE Team Emirates, qui s’est relevé d’une chute survenue à 50 kilomètres de l’arrivée, a décroché la plus grosse part d’une enveloppe globale de 40 000 euros distribuée aux 20 premiers coureurs de cette classique italienne devenue incontournable dans le calendrier mondial.

16 000 € à Pogacar, la moitié pour Pidcock et la moitié encore pour Wellens

Cette dotation, bien qu’importante pour une course d’un jour, reste modeste comparée aux récompenses des grands tours ou de certaines classiques historiques. Mais la valeur symbolique d’une victoire sur les chemins blancs de Toscane dépasse largement sa contrepartie financière. Le Britannique Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), vainqueur en 2023 et battu cette année, repart avec 8 000 euros pour sa deuxième place, tandis que le Belge Tim Wellens complète le podium et empoche 4 000 euros.

La répartition des gains diminue ensuite drastiquement, passant à 2 000 euros pour le quatrième, 1 600 pour le cinquième, puis 1 200 euros pour les sixième et septième positions. Les coureurs classés de la huitième à la dixième place reçoivent respectivement 800 et 400 euros.

Pour Pogacar, ce succès confirme son statut de favori pour les classiques printanières à venir et renforce sa réputation de coureur capable de s’imposer sur tous les terrains, qu’il s’agisse des grands tours, des courses d’un jour ou des épreuves sur terrains mixtes.