Nike révèle les nouveaux crampons signatures pour Kylian Mbappé

Au lendemain de son premier doublé claqué avec le Real Madrid face au Betis en championnat, Nike colle à l’événement pour sortir la nouvelle gamme de crampons signatures produits pour et avec son ambassadeur.

Avec cette nouvelle Mercurial, Nike rend hommage à l’obsession de Mbappé pour la vitesse. Selon la marque à la virgule, cette Mercurial est la plus réactive jamais conçue, visant à offrir aux joueurs l’excellence dont ils ont besoin sur le terrain.

Esthétiquement elle sont de couleur désignée par Nike comme « Light Laser Orange » et « Armory Navy ». Les références à Mbappé que ses initiales, KM, sont à la fois présente à l’arrière au niveau du talon ainsi qu’à l’intérieur, sur l’arrière du pied. Le nouvel attaquant du Real Madrid les a révélé pour la première fois à l’occasion de sa présentation officielle avec le club madrilène et il les avait hier sur le terrain, dans son match victorieux face au Betis. Elle sont désormais disponibles à la vente sur les plateformes digitales de l’équipementier Nike.

