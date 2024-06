Neymar, Jimmy Butler et Ryan Garcia font le buzz à la table de poker

Casting détonant à la table de poker avec Ryan Garcia, Jimmy Butler et Neymar.

Un événement poker hors du commun s’est déroulé samedi soir au Hustler Casino de Los Angeles, rassemblant autour d’une même table des personnalités de renom issues de différents univers sportifs et du divertissement. Le casting est improbable, il réunit de fortes personnalités du sport, chacun dans son domaine respectif : le footballeur Neymar, le basketteur NBA, Jimmy Butler, le boxeur Ryan Garcia, le streamer et youtubeur américain connu sous le pseudo Ninja, ou encore le très spécial Dan Bilzerian aux vidéos très spéciales et testostéronée postées sur les réseaux sociaux.

Une table de poker orchestrée par un casino de Los Angeles

Cette rencontre savoureuse, baptisée « Legends on the Felt » par le casino, a été retransmise en direct sur la chaîne Twitch du Hustler Casino. L’événement a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux, où de nombreuses photos et vidéos ont été partagées. Au cours de la soirée, plusieurs moments forts ont marqué les esprits, comme un tapis à quatre joueurs impliquant Jimmy Butler et Ryan Garcia. Ce dernier en a également profité pour lancer un défi à son rival Devin Haney, que Ryan Garcia a récemment dominé dans un combat ultra-médiatisé. Mais contrôlé positif par l’agence antidopage, il vient tout juste d’être suspendu pour un an.

Ryan Garcia having the time of his life playing poker with Jimmy Butler and Neymar 💀 pic.twitter.com/yUPUdXMpIM — Happy Punch (@HappyPunch) June 23, 2024

La présence de Neymar a été particulièrement commentée

La présence de Neymar, actuellement en convalescence suite à une grave blessure au genou, a particulièrement été remarquée. Le footballeur brésilien, qui manquera la prochaine Copa América avec sa sélection, semblait ravi de participer à cette soirée hors du commun.