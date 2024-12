Poker. Neymar aux Bahamas à 26 000$ le droit d’entrée ?

Neymar pourrait se rendre aux Bahamas vérifier s’il a plus de réussite au poker que sur un terrain de football.

Neymar pourrait bien troquer ses crampons contre des jetons de poker le temps d’un week-end caribéen. Alors que sa carrière sportive traverse une période de transition, l’ancienne star du Paris SG envisage de participer à la manche des World Series of Poker (WSOP), sur les îles Bahamas, selon une information du média Bild en Allemagne.

Passionné de poker depuis plusieurs années, Neymar n’en est pas à son coup d’essai. Coaché par le joueur professionnel brésilien Felipe Ramos, le footballeur a déjà participé à des événements prestigieux, notamment cet été lors des World Series of Poker à Las Vegas. Bien que ses gains actuels s’élèvent à environ 30 000 euros en tournois live, une participation au Super Main Event des Bahamas, avec un droit d’entrée de 26 000 dollars, pourrait lui permettre de viser plus haut. Le joueur pourrait également tenter sa chance dans des tournois High Roller, où les mises et les enjeux sont encore plus impressionnants.

Neymar pourrait profiter d’un temps mort pour disputer une étape des WSOP

Actuellement sous contrat avec le club saoudien d’Al-Hilal, Neymar est sur la touche en raison d’une blessure à la cuisse. Son dernier match officiel est prévu le 7 décembre, ce qui lui laisserait suffisamment de temps pour rejoindre l’événement des Bahamas. Cependant, sa forme physique et son implication dans le tournoi restent en suspens.

Outre Neymar, cette édition hivernale des World Series of Poker promet déjà un plateau exceptionnel. Des légendes du jeu comme Daniel Negreanu et Phil Ivey sont confirmées pour cet événement qui pourrait offrir jusqu’à 50 millions de dollars de gains. D’autres célébrités, comme le boxeur américain Ryan Garcia, sont également pressenties, ajoutant à l’attrait d’un tournoi qui s’annonce comme l’un des temps forts de l’année pour le poker.