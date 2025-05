Carlo Ancelotti. Salaire, bonus, jet privé... Les surprenants détails de son contrat avec le Brésil

Carlo Ancelotti est devenu le sélectionneur du Brésil et le mieux payé du monde.

Tout va très vite dans le football, même du côté de ceux que l’on pense les mieux installés. Prenez Carlo Ancelotti, vainqueur de la prestigieuse Ligue des champions, la saison dernière. Après avoir écrit l’histoire avec le Real Madrid, le technicien italien s’apprête à relever un défi titanesque : diriger la Seleção, l’équipe nationale brésilienne. La nouvelle a été officialisée ce lundi après-midi.

Quatre années glorieuses au Real Madrid viennent de s’achever. Un palmarès impressionnant, des titres européens, et voilà Ancelotti qui tourne une page pour en ouvrir une autre, aussi prestigious que surprenante. Le Brésil l’a choisi, et pas n’importe comment. Son contrat est à l’image de son statut : hors normes.

Le sélectionneur le mieux payé du monde

900 000 dollars mensuels (environ 810 000 euros) font de lui le sélectionneur national le mieux rémunéré de la planète. Mais ce n’est que le début. Un bonus de 5 millions d’euros (4,5 M€) l’attend s’il parvient à décrocher le Graal : la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

La Confédération Brésilienne de Football (CBF) a mis les petits plats dans les grands. Un jet privé personnel lui est même accordé, lui permettant de rejoindre sa famille en Europe quand bon lui semble. Un détail qui en dit long sur la volonté de confort et de considération envers le technicien.

Sa mission commence immédiatement, avec deux matchs programmés contre l’Équateur et le Paraguay. Un intérim qui s’annonce décisif avant la préparation du Mondial 2026. Le football sud-américain a choisi l’expérience, le pragmatisme et le prestige d’un entraîneur qui a tout gagné avec les clubs. Les rumeurs bruissent déjà autour d’un possible match amical entre la Seleção et le Real Madrid, comme pour symboliser ce transfert hors du commun.

Ancelotti, à 64 ans, n’a pas fini de faire parler de lui. Après avoir dominé l’Europe des clubs, le voici qui se lance dans la conquête mondiale avec la tunique auriverde.