Real Madrid. Carlo Ancelotti futur sélectionneur le mieux payé au monde ?

Carlo Ancelotti pourrait devenir le prochain sélectionneur du Brésil.

Selon des informations révélées par le quotidien espagnol AS, Carlo Ancelotti devrait quitter le Real Madrid en juin prochain pour prendre les rênes de la sélection brésilienne. L’Italien de 65 ans, actuellement sous contrat avec le club madrilène jusqu’en 2026, s’apprêterait à relever un nouveau défi en devenant le sélectionneur de la Seleção.

Le technicien transalpin signerait un contrat jusqu’à la Coupe du monde 2026, avec une option de prolongation jusqu’à l’édition 2030. Détail notable, son salaire annuel s’élèverait à environ 11 millions de dollars (soit environ 9,6 millions d’euros), ce qui ferait de lui le sélectionneur le mieux rémunéré au monde, devant Thomas Tuchel avec l’Angleterre (7,2 millions d’euros par an).

Cette décision intervient dans un contexte sportif complexe pour Ancelotti au Real Madrid. Malgré un palmarès impressionnant avec le club merengue (deux titres en Liga, trois Ligues des Champions, deux Coupes du Roi, entre autres), cette saison s’avère plus difficile. Les Madrilènes ont été éliminés en quarts de finale de la Ligue des Champions par Arsenal, ont perdu en finale de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone, et sont actuellement distancés de quatre points par leurs rivaux catalans en championnat.

Carlo Ancelotti aurait déjà informé ses joueurs de sa nomination

Du côté brésilien, Ancelotti succéderait à Dorival Júnior, récemment limogé après une défaite 4-1 contre l’Argentine. Avec les qualifications pour le Mondial 2026 qui s’annoncent compliquées (la Seleção occupe actuellement la quatrième place), la fédération brésilienne mise sur l’expérience du technicien italien pour redresser la barre. Ancelotti devrait prendre ses fonctions à temps pour les matchs de qualification contre l’Équateur et le Paraguay, programmés début juin.

Bien que rien n’ait encore été officiellement signé, AS affirme que l’entraîneur aurait déjà informé certains joueurs du Real Madrid de sa future nomination.