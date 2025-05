Souleymane Cissokho. Combien va-t-il gagner pour son combat contre Kavaliauskas ?

Souleymane Cissokho affronte Egidijus Kavaliauskas, ce samedi soir.

Direction le Centre de Conférence de Sipopo à Malabo en Guinée équatoriale, ce samedi en soirée, pour le prochain combat de Souleymane Cissokho. Le champion olympique de Rio 2016 poursuit son ascension dans la catégorie des super-welters en affrontant le Lituanien Egidijus Kavaliauskas, en demi-finale des championnats WBC des welters (–66,678kg).

Outre d’offrir au vainqueur un statu de challenger pour la ceinture, face à l’Américain Mario Barrios, l’affrontement assure aussi un bonus financier aux duellistes. Selon les indiscrétions du moment, Souleymane Cissokho percevra une bourse fixe de 50 000 dollars (environ 46 000 euros) pour ce combat diffusé en pay-per-view par Boxium, diffuseur officiel de l’événement. Un montant identique a été négocié pour son adversaire lituanien Egidijus Kavaliauskas, ancien challenger au titre mondial des welters.

La même bourse aux deux boxeurs

Cette somme correspond à la partie garantie du contrat et s’aligne sur les précédentes bourses perçues par le boxeur français lors de ses derniers combats. Toutefois, ce montant pourrait être revu à la hausse en fonction des performances des deux boxeurs et des recettes générées par la diffusion de l’événement en pay-per-view.

Pour Cissokho, qui reste sur des victoires convaincantes contre Isaias Lucero et Tulani Mbenge, ce combat représente une nouvelle étape dans sa progression vers un potentiel championnat du monde. À 33 ans, l’invaincu français (17 victoires dont 9 par KO) sait qu’une victoire probante face à Kavaliauskas pourrait lui ouvrir les portes d’affrontements encore plus lucratifs.

De son côté, Egidijus Kavaliauskas (24 victoires [19 KO], 2 défaites et 1nul) arrive avec la même garantie financière de 50 000 dollars. Le Lituanien de 35 ans est en phase de reconstruction après sa défaite face à Vergil Ortiz Jr en 2021. Depuis, il a enchaîné deux victoires contre Mykal Fox et Jose Marrufo, et voit dans ce combat une opportunité de se replacer sur l’échiquier mondial.