Reims – ASSE. Prédictions du match de la peur selon les bookmakers

Malheur au vaincu de ce match entre Reims et l’ASSE.

C’est un duel crucial pour le maintien qui fait trembler deux places fortes du football français. Ce samedi, au jour de la 33e journée de Ligue 1, le Stade Auguste-Delaune accueille l’une des rencontres les plus tendues de cette fin de saison. Le Stade de Reims (13e, 33 points) reçoit l’AS Saint-Etienne (17e, 27 points) dans un match où la peur de descendre plane au-dessus des deux formations historiques. Les Rémois peuvent assurer leur maintien en cas de victoire (et de revers du Havre AC), tandis que les Verts jouent tout simplement leur survie dans l’élite.

Les bookmakers voient les hommes de Samba Diawara en position de favoris à domicile. Avec une cote de 2,06 pour une victoire champenoise, les opérateurs estiment à 51% les chances de succès des Rouge et Blanc. Le match nul, qui ne ferait les affaires d’aucune des deux équipes, est proposé à 3,75 (20% de probabilité) tandis qu’un succès stéphanois s’affiche à 3,25. Si le Stade de Reims semble avoir l’avantage sur le papier, la pression du maintien à assurer devant son public pourrait bien peser lourd dans les jambes rémoises. De leur côté, les Stéphanois, dos au mur avec 6 points de retard sur le premier non-relégable, n’ont plus le choix : seule la victoire compte dans leur opération survie.

Le Stade de Reims favori, mais le 1-1 prime chez les bookmakers

Dans le détail des scores exacts envisagés, les opérateurs misent sur une rencontre où les buts ne devraient pas pleuvoir. Le scénario privilégié est celui d’un match nul 1-1, coté à 6,35, signe que la tension pourrait paralyser les deux formations. En cas de victoire rémoise, c’est le 1-0 qui est donné comme le plus probable avec une cote de 8,85, suivi du 2-0 à 10,20. Une victoire plus large sur le score de 3-0 est jugée moins probable (cote 17,80). Pour une victoire stéphanoise, c’est le 1-2 qui arrive en tête des pronostics avec une cote de 10,20, devant le 0-1 (11,50). Un succès plus confortable des Verts sur le score de 0-2 semble moins envisageable selon les bookmakers (17,20). Un 0-0 reflétant la peur de perdre des deux côtés est coté à 14,50, tandis qu’un spectaculaire 2-2 s’affiche à la cote de 11.

Côté buteurs, le Japonais Keito Nakamura se détache pour le Stade de Reims avec une cote de 2,78, devant Jordan Siebatcheu (2,90) et Oumar Diakité (2,95). Les trois attaquants rémois semblent en mesure de faire la différence selon les opérateurs. Dans le camp de l’ASSE, c’est le jeune belge Lucas Stassin qui est désigné comme la principale menace offensive avec une cote de 2,90. Derrière lui, Jibril Othman (3,30) et Ibrahim Sissoko (3,45) complètent l’arsenal offensif des Verts.

Sur le plan des passes décisives, Nakamura et Siebatcheu sont tous deux cotés à 6,85 pour Reims, tandis qu’aucune cote n’est proposée pour les joueurs stéphanois, signe peut-être d’une approche plus directe attendue de la part des visiteurs.

Ce Stade de Reims – AS Saint-Etienne s’annonce comme l’un des chocs émotionnels de cette fin de saison en Ligue 1. Pour les Champenois, une victoire serait synonyme de maintien quasi assuré et viendrait récompenser une saison en dents de scie. Pour les Verts, tout autre résultat qu’un succès les rapprocherait dangereusement de la Ligue 2, un an seulement après leur remontée dans l’élite.