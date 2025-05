PSG. Un départ à la cellule du sponsoring

Le PSG enregistre un départ dans ses équipes commerciales.

Au jour pour le Paris Saint-Germain de préparer la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal ce mercredi soir au Parc des Princes, un départ s’annonce que celui de Clément Lachmann, qui quitte la cellule sponsoring du club parisien, après trois années de collaboration.

Le désormais ex-Partnership Sales Manager du PSG rejoint La Défense Arena et le Racing 92 en tant que Partnerships Development Manager. Une transition qui intervient dans un contexte sportif crucial pour le club de la capitale, qui défend son avantage acquis à l’aller (1-0) face aux Gunners.

Du PSG au Racing 92

Durant son passage au PSG débuté en mai 2022, Lachmann a œuvré à la prospection, négociation et finalisation de partenariats globaux pour l’ensemble des actifs du club. Son travail a notamment contribué à la signature d’accords majeurs avec des marques comme Purnell, SNIPES et Culture Capital.

Diplômé de Paris-Dauphine en Management Financier de l’Entreprise, l’intéréssé a forgé son expertise dans le sport business à travers diverses expériences, notamment à l’Olympique Lyonnais où il avait déjà travaillé sur les partenariats individuels des joueuses de l’équipe féminine.

Au service de la plus grande salle indoor d’Europe, Lachmann sera impliqué dans le développement commercial et la mise en œuvre d’événements variés, allant du rugby avec le Racing 92 à d’autres manifestations sportives et culturelles d’envergure internationale.