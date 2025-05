Baki face à Thiago Mendes est le combat principal à l’Ares 30, ce vendredi 16 mai 2025.

Après plus d’un an d’absence, Baysangur Chamsoudinov remonte enfin dans la cage. Le jeune espoir du MMA français, invaincu en dix combats professionnels, affronte ce vendredi 16 mai un rugueux Brésilien lors de l’Ares 30 à l’Adidas Arena de Paris. Un rendez-vous très attendu, aussi bien pour les amateurs de sport de combat que pour les suiveurs d’une génération connectée à ses figures montantes. Le choc Baki – Thiago Lima 2025 en direct streaming est à voir seulement sur Canal+ Sport 360 qui a les droits exclusifs sur l’Ares.

Suivez Baki – Thiago Lima 2025 en direct streaming

Baki – Thiago Lima 2025 en direct streaming est en exclu sur C+ Sport 360

Âgé de 23 ans, Chamsoudinov a vu sa progression freinée ces derniers mois par des complications contractuelles et des difficultés à trouver un adversaire à sa mesure. Pour son retour, il affronte un adversaire solide : Thiago Lima (33 ans), fort d’un palmarès de 10 victoires pour une seule défaite, et dont les dernières apparitions ont impressionné les connaisseurs.

La ceinture des -77 kg de l’Ares est en jeu dans ce combat

Ce combat, prévu en clôture de la soirée, mettra en jeu la ceinture des -77 kg de l’organisation Ares. Préparé par Nicolas Ott, entraîneur reconnu dans le paysage français du MMA, « Baki » entend prouver qu’il n’est pas qu’un phénomène médiatique, mais bien un combattant prêt à s’imposer sur la scène internationale. Pour suivre l’événement, rendez-vous sur Canal+ Sport 360, avec une diffusion de la carte principale à partir de 20h30. Le combat principal entre Chamsoudinov et Lima est attendu aux alentours de 23h30.

Une soirée dense attend les fans, avec notamment les combats de Jacky Jeanne, Jordan Zébo ou encore Delphine Benouaich, dans ce qui s’annonce comme l’une des plus belles affiches de l’année pour le MMA tricolore.

Les combats de la soirée de l’Ares 30 à l’Adidas Arena de Paris

Ayoub Khaoua vs Andrei Oniscenco

Moustapha Diakate vs Jordan Nandor

Delphine Benouaich vs Mileide Simplicio

Hugo Guillon vs Vladislav Gutu

Jacky Jeanne vs Isaac Muluh

Jordan Zébo vs Wissame Akhmouch

Baysangur Chamsoudinov vs Thiago Lima