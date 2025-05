PSG-Inter. L'UEFA vend des billets de la finale... aux enchères

La fondation de l’UEFA a mis un pack de deux billets pour la finale de la Ligue des champions, plus deux du match des légendes la veille, à vendre aux enchères.

C’est le Saint Graal des supporters du Paris Saint-Germain, celui qui ne s’achète plus nulle part, sauf à y mettre un prix démentiel sur des plateformes, dont on est même pas certain que le ticket soit bien officiel. En l’espèce c’est ici le cas et en plus, à l’heure pour nous à Sportune d’écrire ces lignes, les enchères sont encore « raisonnables ». Elle ne devraient toutefois pas le rester jusqu’au bout d’après les prédictions de Catawiki.

Deux places estimées entre 6 300 et 7 700 euros

La plateforme d’enchères d’objets rares ou insolites a deux billets pour la grande finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan. Et en plus, avec, deux autres billets pour un match de légendes la veille, en présence déjà confirmée de Lothar Matthäus, Luís Figo, Kaká, Clarence Seedorf et Cafu.

L’opération est organisée par la fondation de l’UEFA. Les fonds récoltés serviront au financement de projets à destination d’enfants défavorisés. Pour l’instant, disions-nous, les enchères demeurent encore dans des proportions « raisonnables », à 700 euros. Mais il reste une semaine d’ici leur terme et Catawiki prévoit qu’elles grimpent entre 6 300 et 7 700 euros.