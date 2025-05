Neymar. Salaire, clauses, avantages... De nouveaux détails de son contrat révélés

Même s’il demeure inférieur à ce qu’il était à Al-Hilal, le contrat de Neymar implique de très gros efforts de la part de Santos.

Il a quitté Al-Hilal sur un échec sportif, après avoir passé plus de temps aux soins que sur le terrain, son retour à Santos en janvier, n’est jusqu’ici pas beaucoup plus profitable. Pourtant son club formateur a fait pour Neymar de très gros efforts financiers, ainsi que l’attestent les détails de son contrat, révélés par le média brésilien UOL.

L’accord signé sur le dernier mercato de l’hiver entre le club brésilien et la société NR Sports, détenue par le père du joueur, garantit en effet à la star un revenu mensuel d’au moins 21 millions de reals (environ 3,5 millions d’euros). Le contrat, qui expire le 30 juin prochain, prévoit une rémunération totale d’au moins 105 millions de reals (environ 17,5 millions d’euros) sur cette période de cinq mois. Cette somme représente 25% du budget annuel initialement prévu par Santos pour la saison entière.

Un salaire dopé par les droits d’image

Dans le détail, Neymar perçoit un salaire brut de 4,14 millions de reals, auxquels s’ajoutent des revenus liés aux droits d’image et aux projets marketing gérés par la société de son père, pour un minimum garanti de 15 millions de dollars (85 millions de reals).

Pour financer ce contrat onéreux, Santos a mis en place un système de partage des revenus marketing et publicitaires : 75% des nouveaux contrats de sponsoring reviennent à la société de Neymar père et 75% de l’augmentation des valeurs des contrats existants sont également versés à NR Sports

Par exemple, Santos a remplacé son sponsor principal Blaze (22,5 millions de reals par an) par Bet7k (51 millions de reals annuels). Sur la différence de 28,5 millions, 21 millions (75%) reviennent à la société de Neymar père.

De nombreux avantages en nature pour Neymar et ses proches

Outre ces aspects financiers, le contrat inclut de nombreux avantages pour le joueur et son entourage : trois loges au stade Vila Belmiro pouvant accueillir 36 personnes, plus 20 billets pour les matchs à l’extérieur, des vols privés et hébergements dans des hôtels cinq étoiles et des billets en classe affaires pour le personnel de NR Sports.

Malgré le coût élevé de cette opération, Santos semble confiant quant à sa viabilité. Depuis l’arrivée de Neymar, le club a augmenté ses revenus de sponsoring de 66 millions de reals. Le nombre d’adhérents au programme de supporters « Sócio Rei » a également bondi, générant environ 2 millions de reais supplémentaires par mois.

Cette structure contractuelle s’inspire du « Projet Neymar » mis en place en 2010, lorsque le club avait réussi à conserver son prodige face à l’intérêt du Chelsea FC. La différence majeure réside toutefois dans les montants, désormais bien plus conséquents qu’à l’époque où le joueur touchait environ 200 000 reais mensuels.

Interrogés par UOL, ni la direction de Santos ni l’entourage du joueur n’ont souhaité commenter ces informations, invoquant une clause de confidentialité présente dans le contrat.