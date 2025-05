Primes du PGA Championship 2025, combien gagne le vainqueur ?

Rory McIlroy en vedette du PGA Championship 2025.

Le PGA Championship 2025, qui se déroule cette année au prestigieux parcours de Quail Hollow à Charlotte, poursuit sa tendance d’augmentation constante des dotations financières. Alors que le premier vainqueur en 1916, Jim Barnes, avait empoché la modeste somme de 500 dollars sur une enveloppe totale de 2 580 dollars, les 156 golfeurs en lice cette année se disputent des récompenses d’un tout autre ordre de grandeur.

L’an dernier à Valhalla, Xander Schauffele avait remporté 3,33 millions de dollars sur une dotation totale de 18,5 millions. Pour l’édition 2025, la PGA of America devrait annoncer samedi une nouvelle augmentation de l’enveloppe globale, confirmant ainsi une tendance à la hausse observée chaque année depuis 2020, où la dotation s’élevait à 11 millions de dollars.

Vers un prize money total à 20 millions de dollars

Selon les prévisions, la dotation pourrait atteindre 20 millions de dollars, alignant ainsi le tournoi sur les événements signature du PGA Tour et les compétitions individuelles du circuit LIV Golf. Dans le paysage des tournois majeurs, le PGA Championship se positionnerait alors derrière l’US Open (21,5 millions en 2024) et le Masters (21 millions en avril dernier), mais devant l’Open Championship qui proposait 17 millions à Royal Troon en 2024.

L’évolution des dotations du PGA Championship illustre parfaitement l’inflation des prix dans le golf professionnel. Le cap du million de dollars pour la dotation totale a été franchi en 1988, avec 160 000 dollars pour le vainqueur. Il aura fallu attendre 2003 pour voir le premier champion empocher plus d’un million (1 080 000 dollars). Depuis, la progression est spectaculaire, avec un bond particulièrement marqué ces dernières années.

Le champion 2025 devrait donc empocher une somme record, potentiellement supérieure à 3,5 millions de dollars, confirmant la place du PGA Championship parmi les compétitions les plus lucratives du golf mondial. Quail Hollow, qui avait déjà accueilli la Presidents Cup en 2022 après d’importantes modifications de son parcours, offre un cadre exigeant pour cette compétition d’élite. Le fameux « Green Mile », composé des trous 16 à 18, promet d’être décisif pour départager les prétendants à ce chèque historique, dans un tournoi qui n’a plus grand-chose à voir avec ses modestes débuts il y a plus d’un siècle.

Les primes du PGA Championship en 2024

Une fois la dotation dévoilée, nous l’ajusterons à 2025

1er = 3 330 000 $

2e = 1 998 000 $

3e = 1 258 000 $

4e = 888 000 $

5e = 740 000 $

6e = 660 580 $

7e = 618 300 $

8e = 577 790 $

9e = 539 030 $

10e = 502 040 $

11e = 466 810 $

12e = 433 340 $

13e = 401 630 $

14e = 371 690 $

15e = 343 500 $

16e = 317 080 $

17e = 292 420 $

18e = 269 520 $

19e = 248 380 $

20e = 229 000 $

21e = 211 390 $

22e = 195 530 $

23e = 181 440 $

24e = 169 990 $

25e = 158 980 $

26e = 148 410 $

27e = 138 280 $

28e = 128 590 $

29e = 119 340 $

30e = 110 540 $

31e = 103 490 $

32e = 97 330 $

33e = 92 040 $

34e = 87 640 $

35e = 84 110 $

36e = 80 770 $

37e = 77 510 $

38e = 74 340 $

39e = 71 250 $

40e = 68 260 $

41e = 65 350 $

42e = 62 530 $

43e = 59 800 $

44e = 57 160 $

45e = 54 610 $

46e = 52 140 $

47e = 49 760 $

48e = 47 470 $

49e = 45 270 $

50e = 43 160 $