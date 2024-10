Nadal reçoit une raquette en or à 250 000€ en cadeau de l’Arabie Saoudite

Avant de ranger sa raquette, Rafael Nadal en a reçu une d’exception de l’Arabie Saoudite.

Le Six Kings Slam de Riyad s’est conclu sur une note éblouissante avec la remise d’un cadeau exceptionnel à Rafael Nadal. Malgré sa défaite face à Novak Djokovic lors du match pour la troisième place, le champion espagnol a reçu une raquette en or massif, estimée à près de 250 000 euros.

Ce geste de la démesure souligne l’importance de Nadal en tant qu’ambassadeur du tennis en Arabie Saoudite. Le trophée, pesant environ 3 kg, symbolise non seulement la carrière légendaire de Nadal, mais aussi l’ambition du royaume dans le monde du tennis.

Un cadeau à la hauteur de la démesure du Six Kings Slam de Riyad

Le tournoi, doté du plus gros prize-money de l’histoire du tennis, a tenu toutes ses promesses. Avec un chèque de 6 millions de dollars pour le vainqueur, il a surpassé les récompenses des Grand Chelem et des ATP Finals. Même les joueurs éliminés au premier tour sont repartis avec 1,5 million de dollars, une somme que beaucoup de joueurs et joueuses ne gagnent pas en une carrière entière.

L’événement a réussi à attirer l’attention mondiale, offrant aux fans l’opportunité de voir une dernière fois Nadal et Djokovic s’affronter, ainsi qu’une finale opposant les nouveaux maîtres du circuit, Sinner et Alcaraz. Malgré les interrogations sur l’engouement local pour le tennis, le succès du Six Kings Slam laisse présager son retour la saison prochaine, confirmant l’Arabie Saoudite comme nouvelle place forte du tennis mondial.