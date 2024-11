Mike Tyson reçoit une offre de 250 000$ d’un site de charme

Avec Mike Tyson, nous ne sommes jamais au bout de nos surprises. Après son combat très médiatisé contre Jake Paul, Iron Man s’est vu proposer une offre pour le moins inattendue : 250 000 dollars pour une apparition d’une heure sur un site de divertissement pour adultes.

À l’origine de cette proposition : la plateforme CamSoda, qui a réagi à une séquence diffusée sur Netflix où l’ancien champion du monde apparaissait brièvement dénudé dans les vestiaires de l’AT&T Stadium, juste avant son combat. Le vice-président de l’entreprise, Daryn Parker, a saisi cette opportunité pour adresser une offre officielle à Iron Mike, suggérant que ce type de prestation pourrait représenter une reconversion « moins éprouvante » que la boxe.

« Je comprends que cette somme soit bien inférieure à vos revenus habituels », précise Parker dans sa lettre, faisant référence aux gains substantiels du combat Paul-Tyson, « mais peut-être est-il temps de raccrocher les gants. » Une proposition assortie d’une touche d’humour : « Au moins, vous n’aurez pas à vous soucier que quelqu’un vous morde l’oreille. »

Netflix done messed up the streaming, Mike Tyson kissed his son, followed by the cameras showing his ass before trying to pan up 💀 #TysonPaul pic.twitter.com/WoZRxYaGD9