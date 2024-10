Michael Jordan montre son incroyable je personnalisé à 70 M$

Avec son iconique Jumpan plaqué sur la queue, le jet privé de Michael Jordan est incroyable.

Maintenant qu’il vient de franchir le seuil des 3 milliards de dollars de fortune (3,2 milliards), aux dernières estimations de Forbes à son sujet, Michael Jordan peut rêver la vie en géant. Aussi haut qu’un jump claqué sous les panneaux, au meilleur de sa carrière de basketteur professionnel.

Un jet privé avec son Jumpman posé sur la queue

Quelques jours après qu’ait été révélée son identité d’acquéreur de l’unique modèle Battista Targamerica Pininfarina au monde, un autre de ses plaisirs couteux se répand sur la toile ces jours derniers : son jet privé personnalisé, avec le Jumpman qui le caractérise plaqué au niveau de la queue de l’appareil.

C’est un Gulfstream 650ER et tout ce qui le caractérise est dément : son prix estimé à 70 millions de dollars, le coût du relooking extérieur en noir zébré de blanc qui vaut un demi-million de dollars en plus, ou celui de son entretien : 1 860 909 $ pour 200 heures de vol. Ce tarif inclut le prix du carburant (727 338 $), de l’équipage (343 964 $), de la révision du moteur (191 670 $) et de l’assurance (56 987 $).

Michael Jordan tire la couverture médiatique à lui

En ce moment, Michael Jordan est au coeur de toutes les actualité. Outre sa nouvelle hypercar électrique et ce jet privé, il a aussi vendu sa maison qu’il avait mise sur le marché depuis près de douze ans. Dans un registre moins bling bling, il est aussi au centre d’un différent judiciaire avec la Nascar, car copropriétaire d’une écurie, il s’est positionné contre la nouvelle de distribution financière aux franchises qui font le succès de la course.