Michael Jordan acquiert l’unique exemplaire au monde de la Pininfarina Battista

Révélé par son constructeur, l’unique exemplaire de la Battista Pininfarina a été acheté par un client au visage particulièrement connu.

En tant qu’athlète le plus riche sur la planète, Michael Jordan peut se permettre toutes les folies. Comme d’acquérir une Battista Targamerica, la toute première hypercar électrique sortie des ateliers du groupe Automobili Pininfarina. Elle a été livrée au mois d’août dernier à son heureux et unique acheteur. Dont on connait désormais l’identité.

La seule Battista Targamerica est pour Michael Jordan

La révélation a été faite par la marque elle même, dans un post sur les réseaux sociaux. Si le nom de Michael Jordan n’est pas mentionné – « Aujourd’hui, nous célébrons un moment vraiment spécial – la livraison d’une Battista sur-mesure, construite en Italie avec passion pour un ami cher » -, l’image qui l’accompagne ne laisse aucune place au doute, avec l’ex légende et terreur des parquets de la NBA posant tout sourire aux côtés de son nouveau joujou.

L’une des voitures de série les plus rapides au monde

Tout est exclusif dans cette automobile, même son nom qui fait à la fois référence à la marque qui l’a créé, l’Italienne Pininfarina et l’origine géographique de son prestigieux propriétaire. Le prix de cette hypercar de 1 600 chevaux n’est pas connu, mais estimé entre 2 et 3 millions d’euros. Les chiffres de sa performance sont dingues : un 0 à 100 km/h pulvérisé en 1,89 secondes (ce qui en fait un temps la voiture de série à l’accélération la plus rapide du monde), et une vitesse de pointe qui dépasse les 300 km/h.

Son design s’inspire de la mythique Ferrari Testarossa Spider de 1986, elle est de la couleur de l’argent, avec des touches de bleu et son intérieur est en cuir beige. Découvrez-là sous tous ses aspects en images, en pages suivantes.

Découvrez en images en pages suivantes, l’exceptionnelle et unique Battista Targamerica sous tous les angles