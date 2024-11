MHSC. Montpellier accuse 2,3 M€ de pertes au bilan de sa saison 2024

Le Montpellier HSC de Laurent Nicollin traverse une zone de turbulences, à la fois sportive et financière.

Le Montpellier HSC ne vit pas sa meilleure période. Sportivement d’abord, le club de l’Hérault est 18e et dernier de la Ligue 1, après les onze premières journées de la saison 2024-2025. Financièrement ensuite, il demeure déficitaire pour un deuxième exercice consécutif au bilan du 30 juin 2024, d’après les comptes du club que Sportune a consulté.

Ils font état d’une perte nette de 2 325 164 euros, qui est à peu de choses près, l’équivalent du solde généré la saison précédente : – 2,319 millions d’euros. D’une année sur l’autre, les éléments comptables sont d’ailleurs sensiblement à l’identique, du chiffre d’affaires (49,5 M€ net en 2024 contre 48,1 M€ en 2023), au produit total de l’exploitation (54,7 M€ contre 52,6), en passant par les charges (79,9 M€ contre 77,7 M€), dont la masse salariale chargée (51,5 M€ et 51,3 M€).

Dans plus de détails des revenus de l’exploitation, les droits TV rapportent le plus (36,4 M€, en hausse de 3% sur un an), les recettes commerciales du sponsoring et des hospitalité s’élèvent à 7,6 M€, les abonnements à 1,4 M€ et la billetterie à 1,9 millions d’euros ; cette dernière a baissé de 3,6%, autant que progressent à l’inverse, les recettes tirées du merchandising.

Sans les opérations sur le mercato, le MHSC accuserait un plus gros déficit

En la circonstance, le MHSC doit sont salut au « produits exceptionnels sur opérations en capital », à 37,7 millions d’euros. Ils correspondent plus basiquement aux bénéfices tirés sur le marché des transferts, notamment stimulés par les cessions de l’attaquant Elye Wahi au RC Lens (pour près de 30 M€) et Stephy Mavididi à Leicester (proche de 7,5 M€).

Le board montpelliérain devra bientôt passer son grand oral face à la Direction nationale de contrôle et de gestion. A la lecture de sa situation, il ne va pas l’aborder sereinement, de surcroît en connaissance de cause des premiers verdicts rendus en Ligue 1, à l’encontre du Havre frappé d’un « encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter à titre onéreux » et de l’Olympique Lyonnais contre lequel le gendarme financier a ordonné un « encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter », assorti d’une « rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours ».

