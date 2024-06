Messi n°1, les footballeurs qui gagnent le plus des sponsors en 2024

Lionel Messi reste le numéro un des sponsors. Mais cela pousse derrière lui.

Si Cristiano Ronaldo est le footballeur le mieux payé dans le monde en cette année 2024, d’après le classement annuel du magazine Forbes, il le doit d’avantage à son contrat signé avec Al-Nassr pour l’équivalent de 200 millions de dollars par an, plus qu’à l’apport de ses sponsors, quand bien même est-il sur ce terrain là aussi l’un des plus dominants.

Messi domine Cristiano Ronaldo sur les revenus du sponsoring

L’un mais pas le premier qui se nomme Lionel Messi, son adversaire en toutes occasions. Même hors des pelouses de football. Selon Forbes, ses commanditaires rapportent 70 millions de dollars (64,5 M€) à l’Argentin contre 60 millions de dollars (55,3 M€) au bénéfice du Portugais. Si Neymar conserve la troisième place à 25,8 millions d’euros il est désormais talonné de près par son ancien partenaire parisien, Kylian Mbappé.

Mbappé et Haaland : la nouvelle génération s’installe

Le Français, grâce à ses partenariats diverses avec Nike, Hublot, Dior, Oakley ou Rimowa entre autres gagne 20 millions de dollars annuels (18,4 M€), mais à la différence du Brésilien, Mbappé attire plus les sponsors à lui que l’attaquant de Al-Hilal SFC, de sept ans son aîné.

Le capitaine des Bleus a peut-être plus à craindre dans ce classement de celui qui le suit, en la personne du Norvégien Erling Haaland, plus jeune (23 ans contre 25 à Mbappé), mais qui « souffre » de sa nationalité norvégienne dans le sens où il est plus rarement sinon jamais qualifié dans les grandes compétitions internationales sur lesquelles les marques cherchent d’abord à communiquer.

Les footballeurs qui gagnent le plus des sponsors en 2024

1. Lionel Messi = 70 M$

2. Cristiano Ronaldo = 60 M$

3. Neymar = 28 M$

4. Kylian Mbappé = 20 M$

5. Mohamed Salah = 18 M$

6. Erling Haaland = 15 M$