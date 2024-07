Mbappé: Visite en images à l’intérieur de sa nouvelle maison à 11 M€

Bienvenue dans la nouvelle maison de Kylian Mbappé à Madrid.

Nouvelle star du Real Madrid, Kylian Mbappé a récemment finalisé l’un des transferts les plus attendus de l’histoire du football. Alors qu’il se prépare à débuter la prochaine saison sous les couleurs du club madrilène, le capitaine de l’équipe de France a trouvé sa nouvelle résidence dans la prestigieuse urbanisation de La Finca, à Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Visite en images de la nouvelle maison espagnole de Kylian Mbappé Image 1 parmi 9

Kylian Mbappé a racheté l’ancienne maison de Gareth Bale

Pour la somme de 11 millions d’euros, Mbappé a acquis une propriété qui appartenait auparavant à Gareth Bale, l’ancien ailier du Real Madrid. La Finca est une enclave prisée par de nombreuses célébrités du football, dont Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez, qui y possèdent encore une résidence. Ce cadre exclusif offre à Mbappé non seulement la proximité de ses coéquipiers mais aussi une ambiance imprégnée de l’histoire et de la culture du football.

Piscines, salle de sport ou de cinéma

La propriété promet d’offrir tout le confort et la tranquillité nécessaires pour permettre à Mbappé de se concentrer sur ses performances sur le terrain. Selon le média sportif madrilène AS qui partage des images (à voir dans le diaporama ci-dessus), elle est grande de 2 000 mètres carrés de surface habitable sur un terrain de 15 000 m2, elle a entre autres commodités de luxe, une piscine intérieure et une autre extérieure à débordement, une salle de sport et une de cinéma.

En s’installant à La Finca, Kylian Mbappé semble poser les bases d’un séjour prolongé à Madrid. Avec un contrat de cinq saisons au Real Madrid, cette nouvelle maison sera le théâtre de ses exploits futurs et de ses moments de détente, loin de la pression des stades. Le déménagement de Mbappé à Madrid marque le début d’une nouvelle ère pour le club et pour le joueur lui-même.