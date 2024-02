Mbappé créé une nouvelle société commerciale : Cultural Factory

Il n’y a pas que sportivement que Kylian Mbappé donne une nouvelle stratégie à sa carrière.

La carrière de Kylian Mbappé s’accélère et pas seulement sur le terrain sportif. Hors football, l’attaquant capitaine de l’équipe de France de football avance ses pions dans le monde de l’entreprise, sur la fin de l’année dernière et le début de 2023, il a avec ses proches, principalement sa mère Fayza Lamari en première conseillère, bouclé plusieurs opérations définissant sa nouvelle stratégie.

Kylian Mbappé fait évolué sa stratégie entrepreneuriale

L’une des premières a été l’évolution de sa société d’image. Après le recrutement d’un ancien cadre de QSI, Ziad Hammoud, pour en prendre la gouvernance, elle a changé de nom. Anciennement KEWJF pour acronyme des prénoms de la famille (Kylian, Ethan, Wilfried, Jirès Kembo Ekoko et Fayza), elle porte désormais le nom de Interconnected Ventures ; Ziad Hammoud en demeurant le CEO.

Création d’une société commerciale du nom de Cultural Factory

Tel que nous l’avons appris à Sportune, c’est par le prisme de Interconnected Ventures qu’a été créée au commencement de cette année, la société Cultural Factory, une SAS (société par actions simplifiée) au capital de 1 000 euros et située dans le neuvième arrondissement de la capitale. Elle a pour objet principal : « la conception, la fabrication, la commercialisation, l’achat/revente, la distribution et la promotion, au moyen notamment de l’exploitation de licences, de tous produits », également de « produits alimentaires ».

Kylian Mbappé a fait déposer sept marques pour l’Union européenne

Récemment, le média espagnol AS apprenait que le joueur avait fait déposer à l’échelle de l’Union européenne sept marques, allant de son nom, prénom et initiales à sa célébration de buts, les bras croisés sous les aisselles, ainsi que les phrases « Moi, tu m’parles pas d’âge » et « Le football il a changé ». Le tout, dans une optique possible de commercialisation.