Mbappé recrute un cadre de QSI pour gérer ses droits d’image

Du renfort pour la société d’image créée par Kylian Mbappé et ses proches.

C’est un sujet sur lequel Kylian Mbappé est particulièrement regardant, à titre personnel mais aussi collectif, étant à l’origine de la révision des règles en vigueur, au sein de l’équipe de France de football. L’attaquant du PSG veut avoir la main mise sur les marques qui l’entourent et à qui il prête personnellement son image. Pour en gérer les droits, il a créé en octobre 2018, la société KEWJF, acronyme composé des premières lettres des prénoms de la famille : Kylian, Ethan, Wilfried, Jirès Kembo Ekoko et Fayza.

Ziad Hammoud nouveau DG de la société d’image de Kylian Mbappé

Pour en assurer la gestion, le joueur et ses proches ont recruté sur la fin du mois de mai 2023 un cadre du Qatar et de sa sphère QSI, tel que l’indique le procès verbal, que Sportune a consulté. Il y est mentionné la nomination de la société LEIADEX, en qualité de nouveau directeur général de KEWJF. Laquelle LEIADEX a été créée au mois d’avril dernier par Ziad Hammoud, un homme d’affaire longtemps cadre influent de la chaîne Bein Sport pendant huit ans, notamment en tant que directeur de la stratégie et investissements.

Membre du directoire du Padel Tour et ancien cadre de Bein Sports

A la fin de l’année 2022, ce diplômé de l’ESCP Europe School of Management en France, en commerce et finance et titulaire de licences en économie et en anglais a rejoint le directoire de Premier Padel, le circuit pro de la discipline porté par Qatar Sports Investments. Ziad Hammoud occupera ses nouvelles fonctions de DG de KEWJF pour les quatre prochaines années, jusqu’à l’assemblée générale de la société du 31 décembre 2026.

Plus de 12 M€ de CA pour la société KEWJF

KEWJF a pour objet, « La gestion, l’exploitation et la commercialisation des attributs de la personnalité et de sportifs de haut niveau ». En 2021, elle a réalisé un chiffre d’affaire de 12,2 millions d’euros et un résultat net de 4,38 millions d’euros net.